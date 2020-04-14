Врачи из Китая помогут москвичам в борьбе с COVID-19

Двадцать три тонны гуманитарной помощи прислала москвичам китайская провинция Хэйлунцзян для борьбы с эпидемией COVID-19. А в феврале, когда опасный вирус свирепствовал в Ухане, помогала его жителям выстоять и Россия, отправляя туда лекарства и индивидуальные средства защиты.

Теперь же китайцы доставили в Москву более 220 тысяч медицинских масок, 100 тысяч перчаток, 2,5 тысячи одноразовых защитных костюмов, 5 тысяч тест-систем для диагностики, свыше 200 тепловизоров и многое другое. "Мы никогда не забудем, что во время пика распространения коронавируса в Китае российская сторона оказала нам серьезную поддержку. В России сейчас тоже очень тяжелое время, но мы уверены, что победим вирус вместе", - сказал глава китайской делегации зампредседателя Народного политического консультативного совета провинции Хэйлунцзян Хао Хуэйлуном.

Но самое ценное, что получили в эти дни московские медики, - это бесценный опыт в борьбе с новой неизученной болезнью, которым охотно делятся с ними китайские коллеги. Замдиректора инфекционной больницы провинции Хэйлунцзян Ван Кайли сказал: "В России сейчас сложилась ситуация, похожая на ту, что была в Китае. Мы предпринимали особые меры и считаем, что успешно остановить распространение вируса поможет введение в городе строгих ограничительных мер, что и делают правительство Москвы и правительство России".

В течение нескольких дней гости из Поднебесной осмотрели целый ряд клиник, где лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией.