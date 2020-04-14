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14.04.2020 10:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России добавилось 2774 заболевших COVID-19 в 51 регионе

Текст: Любовь Проценко
Заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает в стране расти - за сутки выявлены 2774 заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусом. Больше всего новых случаев по прежнему в Москве - 1489.

Распределение по субъектам такое:

1. Москва 1489

2. Московская область 460

3. Санкт-Петербург 121

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы
В Москве от коронавируса вылечились уже 1016 человек

4. Республика Коми 97

5. Нижегородская область 68

6. Тамбовская область 35

7. Ленинградская область 35

8. Смоленская область 34

9. Рязанская область 27

10. Пермский край 27

11. Республика Татарстан 23

12. Республика Башкортостан 22

13. Красноярский край 21

14. Ростовская область 20

15. Республика Северная Осетия 18

16. Владимирская область 16

17. Республика Дагестан 16

18. Калужская область 15

19. Чеченская Республика 15

20. Ханты-Мансийский АО 15

21. Тюменская область 14

22. Республика Мордовия 13

23. Республика Марий Эл 11

24. Самарская область 11

25. Белгородская область 10

26. Ивановская область 10

27. Ставропольский край 9

28. Республика Бурятия 9

29. Воронежская область 8

30. Оренбургская область 8

Фото: Александр Корольков/РГ
В Москве разъяснили порядок выписки пациентов с коронавирусом

31. Свердловская область 8

32. Республика Хакасия 8

33. Орловская область 7

34. Вологодская область 7

35. Республика Адыгея 7

36. Томская область 7

37. Удмуртская Республика 6

38. Липецкая область 5

39. Калининградская область 5

40. Краснодарский край 5

41. Саратовская область 5

42. Челябинская область 5

43. Алтайский край 5

44. Иркутская область 4

45. Приморский край 4

46. Карачаево-Черкесская Республика 3

47. Волгоградская область 2

48. Архангельская область 1

49. Республика Саха (Якутия) 1

50. Магаданская область 1

51. г. Севастополь 1

Всего в России зарегистрировано 21 102 заболевших (+15,1%) в 82 регионах. За сутки выписаны 224 выздоровевших:

Москва - 179

Красноярский край - 9

Краснодарский край - 4

Брянская область - 4

Воронежская область - 4

Республика Калмыкия - 4

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

Ярославская область - 3

Ленинградская область - 2

Свердловская область - 2

Липецкая область - 2

Саратовская область - 2

Республика Башкортостан - 2

Ивановская область - 1

Пермский край - 1

Оренбургская область -1

Приморский край - 1

Омская область - 1

Республика Адыгея - 1

Томская область - 1.

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 694. Умерли 22 пациента с коронавирусом:

Москва - 13

Московская область - 5

Республика Башкортостан - 2

Владимирская область - 1

Воронежская область - 1.

За весь период по России умерло 170 человек.

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