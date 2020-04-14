За сутки в России добавилось 2774 заболевших COVID-19 в 51 регионе

Распределение по субъектам такое:

1. Москва 1489

2. Московская область 460

3. Санкт-Петербург 121

4. Республика Коми 97

5. Нижегородская область 68

6. Тамбовская область 35

7. Ленинградская область 35

8. Смоленская область 34

9. Рязанская область 27

10. Пермский край 27

11. Республика Татарстан 23

12. Республика Башкортостан 22

13. Красноярский край 21

14. Ростовская область 20

15. Республика Северная Осетия 18

16. Владимирская область 16

17. Республика Дагестан 16

18. Калужская область 15

19. Чеченская Республика 15

20. Ханты-Мансийский АО 15

21. Тюменская область 14

22. Республика Мордовия 13

23. Республика Марий Эл 11

24. Самарская область 11

25. Белгородская область 10

26. Ивановская область 10

27. Ставропольский край 9

28. Республика Бурятия 9

29. Воронежская область 8

30. Оренбургская область 8

31. Свердловская область 8

32. Республика Хакасия 8

33. Орловская область 7

34. Вологодская область 7

35. Республика Адыгея 7

36. Томская область 7

37. Удмуртская Республика 6

38. Липецкая область 5

39. Калининградская область 5

40. Краснодарский край 5

41. Саратовская область 5

42. Челябинская область 5

43. Алтайский край 5

44. Иркутская область 4

45. Приморский край 4

46. Карачаево-Черкесская Республика 3

47. Волгоградская область 2

48. Архангельская область 1

49. Республика Саха (Якутия) 1

50. Магаданская область 1

51. г. Севастополь 1

Всего в России зарегистрировано 21 102 заболевших (+15,1%) в 82 регионах. За сутки выписаны 224 выздоровевших:

Москва - 179

Красноярский край - 9

Краснодарский край - 4

Брянская область - 4

Воронежская область - 4

Республика Калмыкия - 4

Ярославская область - 3

Ленинградская область - 2

Свердловская область - 2

Липецкая область - 2

Саратовская область - 2

Республика Башкортостан - 2

Ивановская область - 1

Пермский край - 1

Оренбургская область -1

Приморский край - 1

Омская область - 1

Республика Адыгея - 1

Томская область - 1.

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 694. Умерли 22 пациента с коронавирусом:

Москва - 13

Московская область - 5

Республика Башкортостан - 2

Владимирская область - 1

Воронежская область - 1.

За весь период по России умерло 170 человек.