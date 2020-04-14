Заболеваемость COVID-19 в Москве перестанет расти через неделю

Москва может выйти на плато заболеваемости новым коронавирусом к 20 числам апреля, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Фото: Сергей Куксин/РГ
Это значит, что число инфицированных COVID-19 если и будет увеличиваться, то не стремительно. По мнению Никифорова, этот прогноз окажется верным в том случае, если распространение инфекции в столице будет следовать "разумным законам эпидемиологии", которые возможны в стандартных ситуациях.
"По идее где-то числам к двадцатым апреля все-таки все должно тормознуться", - приводит слова Никифоров агентство ТАСС.
По состоянию на вторник в России коронавирусом заражены 21 102 человека, 170 скончались, 1694 выздоровели.