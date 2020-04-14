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14.04.2020 16:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

14 регионов признаны ограниченно готовыми к лесопожарному сезону

Текст: Елена Березина
С начала года уже прошло около полутора тысяч лесных пожаров, пройдено около 223 тыс. га. Большая часть приходится на регионы Дальнего Востока и Сибири.
Фото: Юлия Симатова Фото: Юлия Симатова
Фото: Юлия Симатова

В 35 регионах введен особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на посещение гражданами лесов, любые действия с открытым огнем и повышенные штрафы за нарушения Правил пожарной безопасности в лесах. В отдельных муниципальных районах Забайкальского и Краснодарского краев введен режим чрезвычайной ситуации.

Фото: AP Photo/Yaroslav Yemelianenko
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Сводные планы тушения лесных пожаров утверждены во всех регионах, системы предупреждения и тушения в целом подготовлены. В то же время по итогам проверок Рослесхоза к лесопожарному сезону 2020 года 14 регионов признаны ограниченно готовыми. "Эта готовность должна быть доведена до состояния максимума. По вполне понятным причинам мы вступаем в самый сложный период. Около 88% пожаров приходится именно на весенне-летний период, когда в результате неконтролируемых палов сухой травы под ударом оказываются населенные пункты и социально значимые объекты", - подчеркнула зампред правительства Виктория Абрамченко на совещании с главами регионов по вопросу подготовки к пожароопасному сезону в лесах в 2020 году.

По мнению вице-премьера, минимизировать угрозу возникновения и распространения лесных пожаров на больших площадях позволят своевременная профилактика, управленческие решения и оперативные меры реагирования: "Сегодня мониторинговые системы позволяют выявить и отследить термоточки в режиме фактически реального времени. Однако по опыту прошлого года важно обеспечить и скорость реагирования на эти данные - предпринимать меры по ликвидации пожаров в течение первых суток". Так, в 2019 году в течение первых суток смогли ликвидировать пожары 11 регионов - республики Коми, Удмуртия, Пермский край, Владимирская, Кемеровская, Кировская, Ленинградская, Новосибирская, Сахалинская, Тверская, Ярославская области.

Фото: AP Photo/Yaroslav Yemelianenko
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Для мониторинга пожарной опасности, оперативной доставки сил и средств к местам пожаров в рамках нацпроекта "Экология" в регионы поставлено более 13 тысяч единиц лесопожарной техники и оборудования. В 2020 году на техническое оснащение регионов предусмотрено еще 3,2 млрд рублей.

Вице-премьер также акцентировала внимание на том, что в 100% случаев причиной возникших в 2020 году лесных пожаров является человеческий фактор: неосторожное обращение с огнем или умышленное выжигание сухой травы. Несмотря на введение запрета в регионах не прекращена практика выжигания сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также возле автомобильных и железных дорог. "Сама чрезвычайная ситуация зачастую становится почвой для информационных спекуляций и введения граждан в заблуждение. Мы не должны создавать информационный вакуум, а в штабном режиме предоставлять объективную и точную информацию о распространении лесных пожаров. Поэтому отдельно прошу Рослесхоз организовать еженедельное информирование общественности о реальной ситуации, а также тех мерах, которые принимают федеральные и региональные власти", - заявила Виктория Абрамченко.

Минсельхозу совместно с Минфином и Минприроды поручено подготовить предложения по дополнительным мерам, направленным на недопущение перехода огня с земель сельскохозяйственного назначения на земли лесного фонда, включая меры по стимулированию проведения опашки сельскохозяйственных угодий, создание минерализованных полос, которые не позволят огню перекидываться с сельхозземель на земли лесного фонда. "Господдержка должна предоставляться только тем сельхозтоваропроизводителям, которые своевременно проводят все профилактические мероприятия и не допускают переход огня со своих земель", - отметила вице-премьер.

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Учитывая особую ценность лесного фонда страны, его экологического и ресурсного потенциала, зампред отметила ответственность глав регионов за проводимую работу в этой области и предложила включить в методику оценки эффективности деятельности губернаторов критерий по обеспечению охраны лесов от пожаров. "Регионы, успешно прошедшие пожароопасный сезон и не допустившие ущерба лесам по итогам года, могут быть премированы", - заключила Абрамченко.

Число лесных пожаров с начала года достигло 1514. Большая часть пожаров приходится на регионы Дальнего Востока и Сибири. В 2020 году лесными пожарами уже пройдено около 223 тыс. га. Это площадь, сопоставимая с прошлым годом (на аналогичную дату прошлого года пожарами пройдено 203,6 тыс. га). 80% всей площади лесных пожаров пришлось на Забайкальский и Хабаровский края.

По статистике наибольшее количество пожаров приходится на весенне-летний период (88%), в том числе на апрель-май (39%) и июнь-август (49%).

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