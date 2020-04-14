Младенца из Биробиджана эвакуировали в Хабаровск вертолетом МЧС

Экстренная эвакуация потребовалась ребенку, который родился 13 апреля в Биробиджане. Малыша нужно было срочно перевезти в перинатальный центр в Хабаровске.

За помощью обратились к сотрудникам МЧС. Они отправили на место вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра. На его борту находилась бригада врачей. Медики осмотрели новорожденного и убедились, что перевезти его необходимо.

"Младенца транспортировали в салон вертолета со всем необходимым медицинским оборудованием", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Весь полет врачи отслеживали состояние маленького пациента. Ми-8 успешно приземлился, и ребенка госпитализировали.