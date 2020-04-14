На Камчатке морпехи провели тренировку на собачьих упряжках

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота на камчатском полигоне Радыгино впервые провели тренировку с использованием собачьих упряжек и снегоходов.

С конца осени и до апреля в регионе стоит большой снежный покров. Поэтому использование таких способов передвижения позволяет мобильным группам морских пехотинцев успешно преодолевать пересеченные участки местности, действовать в тайге.

- Морпехи на пространствах, где применение боевой техники осложнено, отработали практические навыки управления снегоходами и собачьими упряжками, перемещение групп морских пехотинцев на снегоходах, как в нарте, так и на лыжах в составе сцепок по шесть человек, совершенствовали тактические элементы проведения рейдовых действий, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Он добавил, что морпехи после высадки со снегоходов провели бой, во время которого блокировали и нейтрализовали группу условных террористов.