Новости

В Приморье закупили лекарства для лечения больных коронавирусом 05:20
Младенца из Биробиджана эвакуировали в Хабаровск вертолетом МЧС 05:19
В Бурятии число зараженных COVID-19 выросло до 92 05:15
В Китай въехали еще 27 человек с коронавирусной инфекцией 04:59
На Камчатке морпехи провели тренировку на собачьих упряжках 04:50
В США число жертв торнадо увеличилось до 33 04:50
Врач назвал парадоксальной ситуацию с коронавирусом в Москве 04:50
На Чукотке продлили режим всеобщей самоизоляции до 30 апреля 04:41
В Якутии выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом 04:41
"Аэрофлот" второй раз за месяц сократил количество внутренних рейсов 03:42
Трамп заявил об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом 03:38
На Камчатке первый пациент вылечился от коронавируса 03:36
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом 03:31
ВОЗ: Пока нет данных об эффективности прививки БЦЖ против коронавируса 03:00
В условиях пандемии китайские студенты продолжают учить русский язык 02:52
В Москве скончались еще 13 больных коронавирусом 02:35
В Москве еще 24 больницы перепрофилируют для больных COVID-19 02:30
МВФ на полгода "заморозит" долги развивающихся стран 01:52
Великобритания продлит режим изоляции до седьмого мая 01:50
Главы МИД России и Кубы обсудили борьбу с коронавирусом 01:38
Число жертв торнадо на юге США увеличилось до 26 человек 00:35
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом 00:15
ВОЗ не исключила второй волны эпидемии COVID-19 13.04.2020
В марте банки выдали рекордное число кредитов 13.04.2020
Россиян вывезут из Рима в Москву 15 апреля 13.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить пропуск по SMS
Как получить пропуск по SMS
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
14.04.2020 04:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке морпехи провели тренировку на собачьих упряжках

Текст: Юлия Гарднер

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота на камчатском полигоне Радыгино впервые провели тренировку с использованием собачьих упряжек и снегоходов.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Вертолеты Ка-29 нанесли ракетные удары по "врагу" на побережье Камчатки

С конца осени и до апреля в регионе стоит большой снежный покров. Поэтому использование таких способов передвижения позволяет мобильным группам морских пехотинцев успешно преодолевать пересеченные участки местности, действовать в тайге.

- Морпехи на пространствах, где применение боевой техники осложнено, отработали практические навыки управления снегоходами и собачьими упряжками, перемещение групп морских пехотинцев на снегоходах, как в нарте, так и на лыжах в составе сцепок по шесть человек, совершенствовали тактические элементы проведения рейдовых действий, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Он добавил, что морпехи после высадки со снегоходов провели бой, во время которого блокировали и нейтрализовали группу условных террористов.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил рассмотреть вопрос о новом профессиональном празднике
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Черноморский флот взял на сопровождение американский эсминец
В Кремле рассказали о значении сделки ОПЕК+
Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилищ радиоактивных отходов
Борис Грызлов: Ряд политиков Запада ведет наступление на память о Победе
Какие меры приняло правительство для поддержки населения и бизнеса