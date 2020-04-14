На Камчатке первый пациент вылечился от коронавируса

В Камчатском крае пациент, который заразился коронавирусной инфекцией, полностью выздоровел, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Владимир Солодов.

"Женщина была госпитализирована 14 дней назад, прошла полный курс лечения, чувствует себя хорошо и уже покинула больницу", - рассказал глава региона.

Это первый случай выздоровления от COVID-19 в регионе. Напомним, что всего на Камчатке официально зарегистрирован 21 случай инфицирования коронавирусом.

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