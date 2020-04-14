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14.04.2020 06:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Сахалине принудительно изолировали приехавших вахтовиков

Текст: Юлия Гарднер

На Сахалине группу вахтовиков поместили на обязательную двухнедельную обсервацию. Выяснилось, что они прибыли на остров по приглашению одного из рыбопромышленников и нарушили режим самоизоляции, которая предписана всем приезжим.

В Бурятии число зараженных COVID-19 выросло до 92

"Пятеро из прибывших на остров и еще пять контактировавших с ними находились в одном помещении без соблюдения необходимых карантинных норм. Остальные находились по другому адресу, который работодатель не указал в предписании", - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выяснилась и то, что среди приезжих двое были осуждены за убийство, один - за изнасилование, а еще один находился в федеральном розыске.

Работодатель и все вахтовики кроме находившегося в розыске отправлены на обязательную обсервацию на базе лагеря "Лесное озеро". Где содержать мужчину, скрывавшегося от правосудия, определят правоохранители.

По последним данным, в области зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Шесть человек выздоровели, столько же лечатся. Еще у пятерых подозревают COVID-19.

В России за последние сутки подтверждено 2558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего заболевших - 18328, из них 1470 выздоровели, жертвами стали 148 человек.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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