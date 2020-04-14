Пассажиров автобусов в Сахалинской области обязали носить маски

В указ губернатора Сахалинской области о введении режима повышенной готовности и некоторых мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции внесли очередное изменение. С 15 апреля все жители региона будут обязаны надевать маски во время поездок в общественном транспорте.

Глава области Валерий Лимаренко отметил, что сохранение здоровья - это общая задача всех сахалинцев.

- Будем предпринимать для этого все необходимые меры безопасности, - подчеркнул губернатор.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, теперь, если водитель автобуса заметит, что в салоне находится пассажир без маски, он вправе остановить движение и не трогаться с места до тех пор, пока нарушение не устранят.

Работники общественного транспорта такое решение поддержали. Им приходится ежедневно контактировать с большим количеством людей и соблюдение масочного режима может их обезопасить.

Согласно сведениям оперативного штаба области, маски в достаточном количестве продаются в аптеках и магазинах.

Изменения в указе также обязывают перевозчиков ежедневно дезинфицировать транспорт.

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