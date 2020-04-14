В Бурятии число зараженных COVID-19 выросло до 92

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории Бурятии. Таким образом, общее число заболевших выросло до 92, из них 22 человека вылечились, а один умер. В стационаре остаются 69 инфицированных.

"На сегодня круг контактных лиц составляет 2669 человек, все лабораторно обследованы. У восьми граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении республиканского минздрава.

В реанимации находятся семеро взрослых с COVID-19 и подозрением на него, один - на аппарате искусственной вентиляции легких.

Справка "РГ"

За минувшие сутки в России подтверждено 2558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего заболевших - 18328, из них 1470 человек выздоровели, 148 скончались.