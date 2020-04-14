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14.04.2020 07:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Владивостокская епархия на Пасху введет ограничения в храмах

Текст: Анна Бондаренко

Владивостокская епархия в своих храмах во время пасхальных богослужений введет дополнительные меры, чтобы обезопасить прихожан от распространения коронавирусной инфекции, сообщает сайт епархии.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Так, верующим, пришедшим в храмы, рекомендуется соблюдать дистанцию полтора метра, надевать маски, а также помнить, что во время богослужения в храме может находить ограниченное количество человек, определяемое все той нормой социального дистанцирования.

Чтобы избежать массового скопления людей, которые приходят освещать куличи в Великую Субботу, освящение начнется на прихрамовых территориях, начиная с Великого Четверга. В крестном ходе тоже сможет участвовать ограниченное количество людей. С соблюдением санитарных мер в епархии обещают проводить причастие.

При этом, отмечается в сообщении, "епископат и духовенство Владивостокской епархии призывает прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями", это касается дней Страстной седмицы и праздника Пасхи.

Общество Религия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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