Забайкальские села подключили к технологии Wi-Fi Сalling

Жители Тунгиро-Олекминского района Забайкальского края получили доступ в интернет с технологией Wi-Fi Сalling. В пяти селах компания "С-Телеком" установила точки общего доступа с радиусами охвата в один километр, благодаря чему появилась возможность выходить в интернет, а также совершать звонки по Wi-Fi.

Это стало возможным благодаря национальному проекту "Цифровая экономика", который на территории Забайкалья реализуется министерством цифровизации и связи и компанией "ТрансТелеКом".

Для отдаленных населенных пунктов такое технологическое решение очень удачно. Даже если отсутствует стабильный сотовый сигнал, люди не останутся без связи.

- Впервые мы протестировали технологию Wi-Fi-Calling на территории Забайкальского края в прошлом году. Для отдаленных районов, где отсутствует связь, она является уникальной - с ее помощью люди всегда могут находиться на связи с родными и близкими. Установка самого оборудования занимает не более трех часов, а тарификация идентична обычной сотовой связи, - рассказала министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья Евгения Батуева.

Глава района Михаил Ефанов отметил, что раньше, чтобы подать заявление на получение государственных и муниципальных услуг, местных жителям приходилось выезжать в районный центр. Теперь это можно сделать онлайн через портал Госуслуг. Это очень удобно, особенно, если учесть, что села расположены довольно далеко друг от друга.

- Строительство каждой точки доступа обошлось для местного бюджета примерно в 140 тысяч рублей. Теперь покрытие района связью составляет 90 процентов. Это еще и оперативная связь в случае ЧС, - пояснил Михаил Ефанов.

Цифровизация Тунгиро-Олекминского района продолжается. В 2021 году шесть социально-значимых учреждений, в том числе школы в селах Тупик и Заречное, получат доступ в интернет.

Кстати

Одно из ключевых направлений нацпрограммы "Цифровая экономика" - федеральный проект "Информационная инфраструктура". В его рамках до 2021 года широкополосным доступом в интернет обеспечат 1159 социально значимых объектов. На эти цели федеральное правительство выделяет 1,143 миллиарда рублей. Только в 2020 году планируется подключить 371 соцобъект. В их числе 129 образовательных организаций, 26 пожарных частей, 127 фельдшерско-акушерских пунктов, 12 территориальных избирательных комиссий и 77 администраций районов и сельских поселений.