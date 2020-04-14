Региональные власти вслед за правительством РФ озаботились проблемой выживания малого и среднего бизнеса в нынешних нестандартных условиях. В целом региональные меры повторяют, вернее уточняют, то, что предложено на федеральном уровне. Но есть и местные управленческие know-how. Как их восприняли и оценили предприниматели на местах, выясняли корреспонденты "РГ".

Самарские отельеры не удовлетворены

До первого июня в регионе снизят налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для отелей, гостиниц, кемпингов до конца 2020 года. Крупных компаний эта мера, понятно, не касается. Также для отелей и гостиниц, в том числе крупных, в казне предусмотрят субсидии на компенсацию расходов по уплате налога на имущество - но только при условии, что они никого из работников не будут увольнять.

Представители гостиничного бизнеса пока предпочитают ситуацию не комментировать. Но на условиях анонимности руководитель одного из самарских отелей рассказал, что предложенные меры - капля в море, нужна реальная финансовая помощь, прямая поддержка из бюджета. Участник рынка считает, что без этого весь бизнес так называемой отрасли гостеприимства не выживет.

- В других субъектах власти полностью освобождают бизнес от местных и региональных налогов, а у нас придумали схему, при которой будут выдавать субсидии на компенсацию расходов по уплате налога на имущество, - говорит собеседник "РГ". - Причем субсидии выдаются по госконтракту, а значит, количество компаний-реципиентов и суммы будут ограничены. Никто пока даже не понимает, какой объем средств будет выделен на субсидии. Меры планируется разработать до первого июня, к этому времени в Самарской области не останется гостиниц, которые не оптимизируют штатную численность.

По данным участников рынка, в регионе работает порядка 450 гостиниц, их совокупный объем выручки составляет миллиард рублей, и треть от этой суммы идет в фонд оплаты труда для примерно 16,5 тысячи работников. Какая часть этих людей окажется на улице, пока непонятно, но уже очевидно, что бюджету придется раскошелиться на выплаты пособий по безработице.

Илья Руднев, основатель группы "Бизнес-Гарант", тоже считает, что меры поверхностные. Нельзя помогать одним и забывать других.

- Пострадал весь бизнес - по цепочке пошло. Поэтому помогать надо всем. Лично мне эти меры не помогут никак. Для меня важно, чтобы экономика региона росла, чтобы у компаний была выручка, чтобы они могли покупать услуги моей компании. Объявленная помощь лучше, чем ничего. Но мы ждем полной отмены всех налогов на какой-то период. Хотя бы на период простоя, - говорит предприниматель. - Мы не ждем прямых денег от государства. Но не забирайте хотя бы последнее. Для меня это было бы идеальным решением от государства. Нет смысла стоять у разбитого корыта и плакать, ожидая помощи - время действовать. Поэтому предприниматели в этой ситуации договариваются между собой, с коллективом, с поставщиками.

Еще в качестве меры поддержки самарские власти увеличат уставной капитал микрокредитной компании "Гарантийный фонд Самарской области" на полмиллиарда рублей, чтобы большее количество предпринимателей смогло получить микрозаймы по льготной ставке три процента годовых.

В Ульяновске уговаривают арендодателей

Бизнес, как правило, что-нибудь да арендует. Например, площади под офис, под производство, под торговые залы. И соответственно оплачивает аренду. Поэтому облегчить его участь (а тем самым и участь наемных работников) можно путем снижения арендной платы. Именно такие меры решено ввести в Ульяновской области.

- Мы подготовили пакет решений об отсрочке на уплату арендных платежей для тех, кто работает на площадях государственной и муниципальной собственности, а также о снижении ставок по спецрежимам (снижение ставки по УСН с 15 до 5 процентов и с 6 до одного процента, а ставки по ЕНВД - с 15 до 7,5 процента) для микробизнеса, в том числе для арендующего площади, - сообщил председатель правительства региона Александр Смекалин.

Но как обеспечить столь же благоприятный режим для тех, кто арендует коммерческие площади? Ведь и у арендодателя в эти непростые времена хватает проблем, которые лишь усугубятся при непоступлении арендных платежей.

- Мы встретились с крупнейшими арендодателями - руководителями больших торговых объектов, индустриальных парков, чтобы совместно разработать комплекс решений для поддержания экономики региона. Это в первую очередь инфраструктурный бизнес, дающий возможность развиваться не такому крупному, - рассказал Александр Смекалин.

Региональная власть заявила о своей готовности пойти навстречу арендодателям и пересмотреть ставки на 2020 год по налогам, входящим в компетенцию региона. В частности, речь идет о налоге на имущество. Предлагается подойти к этой льготе дифференцированно, с учетом потерь каждого конкретного пострадавшего.

- Если сумма выпадающих доходов арендодателя составит более 80 процентов, налог на имущество обнулится, если эта сумма находится в диапазоне от 50 до 80 процентов, платить придется только четверть суммы налога, если от 30 до 50 процентов - половину. При этом мы предлагаем арендодателям не взимать арендную плату в период действия запрета на деятельность арендаторов, а впоследствии предоставить 15-процентную скидку по арендной плате до 31 декабря 2020 года, - сказал глава ульяновского правительства.

Оренбургский "пуховый" процент

Чтобы смягчить удар по экономике, в Оренбуржье приняли целый комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, стоимость аренды для резидентов местного бизнес-инкубатора упадет в 100 раз - до символических двух рублей за квадратный метр.

Как отметила на заседании оперштаба и. о. вице-премьера правительства региона по экономической и инвестиционной политике Наталья Левинсон, главная задача сегодня - оперативно реагировать на негативные последствия для экономики и рынка труда. Держать руку на пульсе помогает запущенная сразу после введения противоэпидемических мероприятий единая горячая линия, по которой предприниматели могут напрямую связаться с руководителями региональных министерств и получить необходимые консультации.

Важным инструментом поддержки стало облегчение налоговой нагрузки. Речь идет о существенном - на четверть - снижении ставок транспортного налога: воспользоваться этой льготой могут малые и микропредприятия, работающие в сфере регулярных пассажирских перевозок. Кроме того, индивидуальные предприниматели и организации, включенные в единый реестр субъектов МСП, могут рассчитывать на снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения. А торговые и деловые центры - на снижение ставок по налогу на имущество организаций. А еще по займам, выданным областным фондом поддержки малого предпринимательства и Гарантийным фондом для субъектов МСП, на три месяца установлена нулевая процентная ставка.

На те же три месяца - с 1 марта по 31 мая - в Оренбуржье установлены льготные арендные ставки за использование государственного имущества для предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в сферах, наиболее пострадавших от эпидемии. Согласно постановлению правительства области, размер льготной ставки для них будет рассчитываться с применением корректирующего коэффициента в размере 0,01 к прежней сумме.

По словам Натальи Левинсон, пакет мер не окончательный и, скорее всего, будет расширен.

Саратов спасает треть ВРП

По данным министерства экономического развития Саратовской области, доля валового регионального продукта, произведенного предприятиями малого и среднего бизнеса, составляет около 30 процентов. На таких предприятиях трудятся 270 тысяч человек. Поэтому налоговые льготы для бизнеса составят примерно 275 миллионов рублей. Как считают в областном правительстве, это позволит не допустить роста социальной напряженности и поддержит отрасли, оказавшиеся в зоне риска.

Наиболее существенную поддержку получат те, кто занимается общественным питанием, дошкольным и дополнительным образованием, культурой, досугом, спортом, туризмом, оказанием бытовых услуг, а также продавцы обуви.

В частности, для работающих на "упрощенке" ставки снижены в 2-3 раза. Для использующих в качестве налоговой базы "доходы" ставка уменьшена с 6 до 2 процентов, а для бизнеса, применяющего налоговую базу "доходы минус расходы", с 15 до 7,5 процента. Величина выпадающих доходов областного бюджета оценивается в 237 миллионов рублей.

Кроме того, гостиницы и предприятия общественного питания освобождаются от налога на имущество за нынешний год, ранее такой льготой по областному закону пользовались только религиозные организации. В связи с такой мерой поддержки размер выпадающих бюджетных доходов может составить еще порядка 30 миллионов рублей.

В два раза уменьшена и расчетная сумма потенциального дохода для предпринимателей в торговле и общепите, работающих по патенту.

Судя по всему, выпадающие доходы региональные власти смогут компенсировать, за счет того, что федеральное правительство освободило их от погашения в этом году бюджетных кредитов. В частности, Саратовская область должна была расплатиться на сумму в 2,5 миллиарда рублей.

Как рассказал первый заместитель министра экономического развития Дмитрий Муравьев, во втором пакете мер рассматривается возможность введения налоговых льгот для предприятий, занимающихся полиграфией и издательским делом, освобождение от транспортного налога части автопарка организаций, а также ряд других мер поддержки.

- Бизнес-сообщество поддержало первый пакет региональных антикризисных мер и ожидает такой же оперативной работы в отношении второго, - прокомментировал ситуацию председатель комиссии по экономике и предпринимательству общественной палаты Саратовской области Михаил Волков.

Дотошные нижегородцы хотят ясности

Для индивидуальных предпринимателей и юрлиц региона, которые приостановили свою работу из-за ограничительных мер, появилась возможность получить из областного бюджета помощь на оплату труда сотрудников. В эту категорию попали, к примеру, владельцы ресторанов и кафе, салонов красоты, фитнес-центров, детских игровых комнат и другие.

Зарплаты регион намерен компенсировать в размере МРОТ плюс налоги и социальные взносы, но не для всего коллектива организации, а для 50 процентов работников.

- Итого чуть больше 18 000 рублей на человека в месяц (человеку в руки один МРОТ чистыми). Почему 50 процентов? Это справедливо, чтобы собственники также участвовали в решении проблемы, а мы им помогали, - пояснил губернатор Глеб Никитин. - Также МРОТ будем платить самозанятым, которые зарегистрировались до введения режима повышенной готовности. Но важно не только поддержать бизнес. Важно занять людей. Платить и бизнесу, и самозанятым будем только если люди согласятся выполнять социально значимые работы 4 часа в день. Помочь пожилым, провести дезинфекцию, провести уборку и благоустройство, оцифровать документы...

В свою очередь, работодатель, претендующий на бюджетное участие в судьбе фирмы, обязуется не сокращать численность работников более чем на 5 процентов до снятия ограничительных мер в регионе, платить им зарплату, предоставить согласие сотрудников на социально значимые общественные работы не менее 20 часов в неделю.

Эта мера вызвала ряд вопросов.

- Первое, что я не понимаю. Мы застрахованы (стоим на учете, платим взносы в Фонд социального страхования). Мы в состоянии временной нетрудоспособности на основании указа губернатора. Обязательное социальное страхование - часть государственной системы социальной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в соответствии с федеральным законом страхование работающих граждан от возможного изменения материального и (или) социального положения, в том числе по независящим от них обстоятельствам. Страховой случай как раз наступил, не так ли? - пишет Ольга Китова, директор СПА-салона. - Второе: чем социально значимые работы для моих сотрудников безопаснее, чем работа на их рабочем месте? У меня работают девочки 25-30 лет. Кто возьмет на себя ответственность за их безопасность, когда они выйдут на ту же пресловутую обработку подъездов?

Предприниматели говорят, что не все заявленные на федеральном и региональном уровне меры поддержки бизнеса работают.

- Мы приостановили работу салона. Запустили онлайн-курсы, организовали бесконтактную доставку собственной продукции, предлагаем готовые составы для окрашивания волос на дому под онлайн-руководством мастера. Но на этом долго не продержимся, - рассказала "РГ" владелица салона красоты Елена Маркина. - Я слышала про компенсацию затрат по кредитам. Помещение салона в бизнес-ипотеке, но банк в помощи отказал. Единственный вариант - кредитные каникулы. Но и они будут за мой счет: в конце концов придется переплатить. В рефинансировании кредита тоже отказали, сославшись, что никаких документов на этот счет пока не поступало.

Возможно, дело действительно в том, что еще не все документы, подкрепляющие обещания властей, дошли до конкретных исполнителей. Бизнесмены, в свою очередь, стучат во все двери. Гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов уточнил, что инвестиционным уполномоченным по региону поступило уже свыше 7000 обращений от бизнесменов.

Что же до представителей бизнеса, не включенного в список пострадавших, то здесь еще сложнее получить какую-то поддержку от государства.

- До конца месяца нужно заплатить налоги. Сказали, что возможна будет отсрочка по платежам. Но по факту это коснется лишь пострадавших отраслей. К примеру, ресторатор ее получит. А фермер, живший на поставках продукции для его ресторана, уже нет. Да, Налоговый кодекс предусматривает возможность отсрочки. Но и в мирное время очень сложно доказать налоговому органу ее необходимость, - рассказал "РГ" владелец деревообрабатывающего производства Сергей Талалаев.