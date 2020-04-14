Единственный в Татарстане дельфинарий из Набережных Челнов сегодня в буквальном смысле находится на грани выживания. Казалось бы, откуда в автограде появилось развлечение, которое больше подходит морским курортам?

Все дело в уникальном бассейне, которых на постсоветском пространстве насчитывается лишь три. По всему периметру его глубина составляет 6 метров. И когда анапский дельфинарий, который находится в поселке Большой Утриш, подыскивал себе местечко для филиала, взгляд упал на Набережные Челны. Тем более школа-бассейн уже 10 лет простаивала. Дельфинарий открыл двери капитально отремонтированного помещения в 2007 году. И использовался он не только для представления, но и в качестве специфического роддома. За все это время в неволе родились три дельфиненка, имя которым придумывали жители всего города. Вполне возможно, что в скором времени здесь появится новорожденный морской котик, однако суеверный персонал учреждения пока не хочет об этом распространяться, дабы не сглазить.

Проблемы у заведения начались 23 марта, когда в Татарстане ограничили посещение культурно-массовых мероприятий. Дельфинарий планировал заработать денег во время школьных каникул, а тут остался вовсе без зрителей и заработка. В то время как шесть дельфинов и четыре морских котика съедают 50-60 килограммов рыбы в день, что обходится в 17 тысяч рублей.

- При этом мы довольно капризны, не вся рыба нам подходит, - отмечает директор заведения Марсель Зарипов. - Часто мы возвращаем ее поставщику.

Вторая огромная статья расходов - это коммунальные платежи. На фильтрацию и дезинфекцию воды уходит довольно много энергоресурсов. Стоит это около 300-350 тысяч рублей в месяц.

- Если вода не фильтруется, не идет обеззараживание, то в течение двух суток наступает черта, после которой воду уже бесполезно приводить в норму, - говорит Зарипов. - Начинаются необратимые химические реакции. А еще через двое суток морские млекопитающие попросту всплывут брюхом кверху. Мы даже не успеем никого эвакуировать.

Пока заведение работало для публики, оно полностью окупалось. Сейчас же дельфинарий пытается не пропасть. С поставщиками рыбы и морской соли удалось договориться о работе в долг. Правда, непонятно, сколько будет продолжаться ограничительный период и каков запас прочности у этих предприятий. Городские власти не взимают плату за аренду, а вот с коммунальщиками переговоры активно продолжаются.

Сейчас руководство заведения пытается использовать мировой опыт в решении своих проблем, но пока не сильно удачно. К примеру, они разослали письма директорам крупных предприятий с предложением выкупить часть билетов на будущее, чтобы у работников, состоящих в заводских профсоюзах, была возможность пойти на представление с хорошим дисконтом. Но никаких откликов не последовало. Тогда Марсель Зарипов предложил ответственному бизнесу взять млекопитающих на содержание, как это делают во многих странах мира, - тоже безрезультатно.

- И я все понимаю, сейчас такое время, что каждый вынужден думать только о себе, - говорит директор дельфинария.

Поразмыслив, руководство развлекательного заведения приняло решение о выходе в интернет. Блогеры помогли с технической стороной вопроса, и на прошлой неделе (8 апреля) дельфинарий показал свое первое онлайн-шоу. Хотя зрелище для всех было бесплатным, руководство попросило людей купить виртуальные билеты за символические 200 рублей. Из 32 тысяч посетителей 700 человек оказались сознательными и поддержали проект. Получается, на рыбку дельфины и морские котики себе заработали. Правда, только на один день пропитания. Теперь подобные шоу дельфинарий планирует устраивать каждую неделю, предварительно улучшив качество контента.

- Детки тоже находятся на самоизоляции, почему бы нам друг друга не поддержать, - с грустью резюмирует Марсель Зарипов, поскольку выживание челнинского дельфинария по-прежнему висит на волоске.