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14.04.2020 11:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

О пользе изоляции

Нижегородец разработал xай-тек-маску
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Экономика Поволжья № 80(8134)
Житель Нижнего Сергей Чурашов разработал и напечатал высокотехнологичные маски-респираторы прямо у себя дома. Он не мог купить медицинскую маску, поскольку в аптеке их просто не было. Подумал и решил проблему для себя и всей родни.
Что-то в этих масках все-таки есть от Дарта Вейдера Фото: Сергей Чурашов Что-то в этих масках все-таки есть от Дарта Вейдера Фото: Сергей Чурашов
Что-то в этих масках все-таки есть от Дарта Вейдера Фото: Сергей Чурашов

- У меня есть 3D-принтер и техническое образование - почему бы не использовать это? - улыбается Сергей. - Учел все недостатки обычных медицинских масок, нарисовал в специальной программе чертежи, купил бинты, уплотнители, тонкое синтетическое полотенце, силикон. Распечатал, протестировал - все отлично работает! Правда, голос из-под маски иногда на "киношного" Дарта Вейдера похож.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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В качестве расходника-фильтра в изобретении используется бинт или тонкое синтетическое полотенце - чрезвычайно доступные материалы. Одного рулона хватит как минимум на полгода: на каждую маску уходит четвертая часть отрывного квадрата полотенца.

Технические особенности: передний щиток для защиты от прямого капельного воздействия также защищает фильтр от протыкания, чтобы на улице или в транспорте его случайно не прорвали. По центру маски клапан впускной, по бокам - выпускные. Все это печатается из силиконового пластика, в том числе внутренние механизмы клапанов. Такой материал выбран, чтобы фильтр не намокал от дыхания: мокрый фильтр - это уже не защита, а магистраль для вирусов.

Себестоимость изделия получается в пределах 350 рублей. Время изготовления на домашнем принтере -16 часов, потребление электроэнергии - 3 киловатта. Силикон тоже недешев. Но в результате это практически вечный респиратор. Только фильтры меняй.

Сергей разрабатывает новые варианты масок, хочет их сертифицировать и наладить мелкосерийное производство.

Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область COVID-19. Мы справимся!

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