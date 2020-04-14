Нижегородец разработал xай-тек-маску

Житель Нижнего Сергей Чурашов разработал и напечатал высокотехнологичные маски-респираторы прямо у себя дома. Он не мог купить медицинскую маску, поскольку в аптеке их просто не было. Подумал и решил проблему для себя и всей родни.

- У меня есть 3D-принтер и техническое образование - почему бы не использовать это? - улыбается Сергей. - Учел все недостатки обычных медицинских масок, нарисовал в специальной программе чертежи, купил бинты, уплотнители, тонкое синтетическое полотенце, силикон. Распечатал, протестировал - все отлично работает! Правда, голос из-под маски иногда на "киношного" Дарта Вейдера похож.

В качестве расходника-фильтра в изобретении используется бинт или тонкое синтетическое полотенце - чрезвычайно доступные материалы. Одного рулона хватит как минимум на полгода: на каждую маску уходит четвертая часть отрывного квадрата полотенца.

Технические особенности: передний щиток для защиты от прямого капельного воздействия также защищает фильтр от протыкания, чтобы на улице или в транспорте его случайно не прорвали. По центру маски клапан впускной, по бокам - выпускные. Все это печатается из силиконового пластика, в том числе внутренние механизмы клапанов. Такой материал выбран, чтобы фильтр не намокал от дыхания: мокрый фильтр - это уже не защита, а магистраль для вирусов.

Себестоимость изделия получается в пределах 350 рублей. Время изготовления на домашнем принтере -16 часов, потребление электроэнергии - 3 киловатта. Силикон тоже недешев. Но в результате это практически вечный респиратор. Только фильтры меняй.

Сергей разрабатывает новые варианты масок, хочет их сертифицировать и наладить мелкосерийное производство.