Нижегородку арестовали на пять суток за сон на улице

Жительницу поселка Сокольское Нижегородской области оштрафовали на тысячу рублей и арестовали на пять суток. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

На суде выяснилось, что пятидесятилетняя женщина знала об ограничениях в передвижении на время режима самоизоляции и повышенной готовности. Тем не менее, купив спиртные напитки в магазине, до дома она не дошла. Нижегородца выпила купленный алкоголь на улице и уснула в общественном месте.

Сотрудники полиции разбудили нарушительницу и доставили в отделение МВД. На суде обвиняемая раскаялась и признала, что несерьезно отнеслась к временным ограничительным мерам.

За административное правонарушение ее оштрафовали на тысячу рублей. С учетом того, что подсудимая ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение общественного порядка, ее приговорили также к пяти суткам ареста.