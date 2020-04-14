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14.04.2020 10:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новые роли для Фили и Маши

Социальные роботы могут снизить нагрузку на врачей
Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Российская газета - Экономика Поволжья № 80(8134)
На заседании научно-технического совета итоги проекта по разработке социальных роботов помог подвести... социальный робот Маша. Перспективный для нее фронт работ - учреждения здравоохранения, где она будет общаться с пациентами.

Маша вместе с коллегой - роботом Филей - результат совместного проекта Арзамасского приборостроительного завода, Арзамасского приборостроительного конструкторского бюро (АКПБ) и Московского авиационного института (МАИ).

Оба робота используют технологии распознавания объектов, умеют анализировать и синтезировать речь и могут управляться дистанционно из любой точки мира. Но Маша и Филя не дублируют, а дополняют друг друга.

Фото: Gwadar Pro Official/twitter.com
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Маша - это робот-гид. Она умеет составлять цифровые карты помещений с ориентирами и экспонатами, планировать маршрут экскурсии с отдельными выступлениями на каждом экспонате. Как и живой гид, Маша может общаться и отвечать на вопросы слушателей. Робот наделен подобием эмоциональной реакции "лица" и рук-манипуляторов.

Робот-собеседник Филя - идеальный сопровождающий для пациента. Он может "осмотреть" больного с помощью встроенной видеокамеры, организовать связь с родными или врачом, напомнить про прием лекарств или режим дня, поделиться новостями, включить музыку. Филя реагирует на прикосновения и поглаживания и адаптируется под каждого конкретного пользователя. В частности, он фиксирует ответы человека, ведет их статистику, анализирует и на основании этого может вести настоящий диалог.

В этом году разработчики собираются модифицировать Филю и Машу. В частности, гид станет немного повыше ростом, чтобы пользователю было удобнее взаимодействовать с ним.

- К концу года мы планируем собрать 3-4 новых макета с реализацией имеющихся технологий и с учетом замечаний, озвученных на заседании научно-технического совета. 2021 год посвятим тестированию в реальной среде, - пояснил заместитель главного конструктора по 2-му направлению АПКБ Владимир Пименов.

Разработчики говорят, что подобные роботы будут востребованы, к примеру, в учреждениях здравоохранения. Маша могла бы встречать пациентов, записывать их на прием к врачу и провожать до кабинета или палаты, оформлять медицинскую карту, отвечать на звонки, снабжать медикаментами пациентов по расписанию. Филя поможет людям со слабым зрением, а также поучаствует в первичной диагностике тяжелых состояний - к примеру, диабетической комы или острого коронарного синдрома.

- Сейчас мы создаем практически универсальную базу для роботов различного назначения. И в дальнейшем можно будет оперативно дополнять систему, взаимозаменять модули, чтобы отвечать на запросы потребителей, - пояснил доцент кафедры 704 МАИ Николай Бодунков.

Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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