В Перми мужчина грабил пенсионеров под видом сотрудника интернет-компании

Сотрудники пермской полиции задержали 25-летнего уроженца Читы, которого подозревают в серии краж из квартир пенсионеров.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, злоумышленник приходил преимущественно к пенсионерам и представлялся сотрудником компании интернет-провайдера. Свой визит он объяснял тем, что в передающем оборудовании произошел сбой, в связи с чем ему необходимо осмотреть точки доступа к сети в квартире.

Проникнув в квартиру, злоумышленник выбирал удобный момент, когда хозяева уходили в другую комнату, и похищал ценные вещи. Так, например, у 63-летней пенсионерки, проживающей на улице Петропавловской, он похитил ценные золотые украшения стоимостью более 25 тысяч рублей.

Полицейские установили причастность задержанного к пяти преступлениям. По всем фактам возбуждены уголовные дела, а сам обидчик пожилых людей заключен под стражу.