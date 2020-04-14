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14.04.2020 19:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Окна Победы

В Удмуртии хотят провести "Бессмертный полк", не выходя из дома
Текст: Яна Шамаева ("Российская газета", Ижевск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8135)
В удмуртском городе Глазов решили, что юбилей Победы не может пройти без "Бессмертного полка", и предложили трансформировать акцию в "Окна Победы".
Фото: Михаил Дудин/ РИА Новости Фото: Михаил Дудин/ РИА Новости
Фото: Михаил Дудин/ РИА Новости

- До великого Дня Победы все меньше времени, и мы переживаем, что в празднование вмешиваются внешние факторы. В чем мы безусловно уверены: праздник должен быть общим и объединяющим, независимо от того, идем ли мы плечом к плечу в колонне "Бессмертного полка" или вспоминаем своих героев в узком кругу родных, - сказал глава города Сергей Коновалов.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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По его словам, "Окна Победы" - это тот же "Бессмертный полк", только не на улицах, а в окнах домов. С 6 по 9 мая каждый глазовчанин может распечатать фото родственника - участника Великой Отечественной войны или труженика тыла - и разместить его в своем окне. В свою очередь, организаторы обещают запечатлеть окна Победы на фото и видео и разместить их материалы на различных информационных площадках и в социальных сетях, чтобы люди, находящиеся дома на режиме самоизоляции, ощутили праздник и могли познакомиться с военными историями своих земляков.

- Это будет живая память о солдатах каждой нашей семьи. На наше мирное небо из окон будут глядеть тысячи лиц людей, подаривших нам мир, - считают в администрации Глазова. - Ведь прежде всего это личная и семейная память.

В общероссийском движении "Бессмертный полк России" акцию, предложенную в Удмуртии, одобрили, добавив, что из регионов к ним поступает очень много идей того, как сделать, чтобы в условиях пандемии, День Победы не остался незамеченным.

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