Видео: Грабитель напал на женщину в центре Перми

В социальных сетях появилось видео, как на 58-летнюю жительницу Перми днем в центре города напал грабитель. На кадрах отчетливо видно, как злоумышленник избивает свою жертву и пытается вырвать из ее рук сумку. На помощь женщине пришли водитель и пассажиры проезжающего мимо автомобиля.

Как пояснили корреспонденту РГ в ГУ МВД России по Пермскому краю, грабитель попытался скрыться с места преступления, но был задержан сотрудниками полка ДПС ГИБДД городского управления. Им оказался неработающий, ранее судимый за разбойное нападение, местный житель 1995 года рождения.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи №161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж". Он водворен в изолятор временного содержания.