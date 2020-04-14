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14.04.2020 18:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Горячее лето 2020-го

Корреспонденты "Российской газеты" проверили, готовы ли наши курорты к летнему сезону отпусков
Текст: Роман Кияшко (Северный Кавказ) , Татьяна Кузнецова (Алтайский край) , Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8135)
Удастся ли россиянам отдохнуть летом на курортах и отправиться в путешествия, выясняли корреспонденты "Российской газеты". Пока из-за коронавирусной эпидемии продажи туров и путевок, бронирование отелей приостановлены до 1 июня.
Пока летний отпускной сезон - в тени коронавируса. Что будет дальше? Фото: Reuters Пока летний отпускной сезон - в тени коронавируса. Что будет дальше? Фото: Reuters
Пока летний отпускной сезон - в тени коронавируса. Что будет дальше? Фото: Reuters

Турбизнес уже смирился, что весенний сезон для него окончательно потерян. Но как спасти лето, когда инфекция отступит? Корреспонденты "РГ" отправились на курорты, чтобы выяснить всё на месте.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Одним из главных центров притяжения гостей со всего мира на Северном Кавказе является Эльбрус, на который ежегодно совершают восхождение тысячи людей. И платят за это. Вернее, платили. Что будет летом - никто здесь прогнозировать не берется. Говорят, следим за новостями о ситуации с COVID-19. А что потом? По словам Александра Дзагоева, представителя компании, которая специализируется на турах выходного дня, они готовы полностью восстановить работу, как только будут отменены все ограничения из-за пандемии.

Дзагоев уверен, что именно туры выходного дня будут пользоваться наибольшей популярностью. Так как отдыхающие, скорее всего, отдадут предпочтение недорогим поездкам. "Главное сейчас - не растерять специалистов, - говорит Дзагоев. - В отличие от других сфер, мы не можем уйти в онлайн".

Этим летом будет большой спрос на туры выходного дня. Так как отдыхающие отдадут предпочтение недорогим поездкам, уверены специалисты

В Белокурихе все 16 санаториев тоже не работают и возвращают деньги за проданные путевки. По словам замдиректора крупной санаторной сети Белокурихи Олега Акимова, в марте наполняемость санаториев доходила до ста процентов. И на лето было продано более половины путевок. Теперь люди снимают эти брони. И только корпоративные клиенты соглашаются сдвинуть сроки отдыха своих сотрудников. "Оставшись без доходов, мы не можем платить зарплаты сотрудникам", - говорит руководитель дирекции санаториев Белокурихи Сергей Криворученко.

Опустели и курорты Кубани. Несмотря на теплую погоду на пляжах непривычно тихо. Под ярким солнцем здесь теперь греются лишь чайки. А люди считают убытки. Сотни жителей края заняты в сфере туризма. В прошлом году предприятия отрасли принесли в бюджет региона 9,6 миллиарда рублей. И это не учитывая множество смежных отраслей. Удастся ли заработать в этом году?

Фото: РИА Новости
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Все, с кем корреспонденты "РГ" говорили на российских курортах, очень надеются, что заработают. И россияне без летнего отдыха не останутся. Но не все здесь зависит только от туротрасли. Во-первых, должен отступить COVID-19 и закончиться режим самоизоляции.

Во-вторых, в такой напряженной ситуации, говорят предприниматели, отрасли нужна помощь. Как сказал Сергей Криворученко из Белокурихи, "без господдержки сложно будет сохранить коллективы, ведь в каждом санатории сегодня трудится от 800 до 1300 человек".

И надо отдать должное власти, она с пониманием относится к этим проблемам. Министр экономического развития Кабардино-Балкарии Борис Рахаев сообщил о планах инициировать введение налоговых и кредитных каникул. Глава краснодарского министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Светлана Балаева обещала сделать все возможное, чтобы курорты края не только получили эффективную поддержку на время кризиса, но и максимально быстро восстановили объемы отдыхающих.

Осталось только дождаться хороших новостей о COVID-19.

Комментарий

Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России:

- Турбизнесу есть что предложить людям для доступного отдыха. Например, так называемый пакетный туризм, вмещающий перелет чартерным рейсом и спеццены на гостиницы. У всех федеральных туроператоров есть такие предложения.

Но и отрасли нужна поддержка. Мы уверены, что субсидии для стимулирования внутреннего туризма, которые сейчас обсуждают на правительственном уровне, однозначно помогут компаниям в летнем сезоне возобновить свою деятельность. Конечно, нужны налоговые каникулы. Плюс льготные кредиты. К тому же туризм не может существовать без смежных отраслей - авиакомпаний, гостиниц. Им тоже нужна поддержка государства.

Подготовил Андрей Полынский

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