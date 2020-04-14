Пока летний отпускной сезон - в тени коронавируса. Что будет дальше? Фото: Reuters

Турбизнес уже смирился, что весенний сезон для него окончательно потерян. Но как спасти лето, когда инфекция отступит? Корреспонденты "РГ" отправились на курорты, чтобы выяснить всё на месте.

Одним из главных центров притяжения гостей со всего мира на Северном Кавказе является Эльбрус, на который ежегодно совершают восхождение тысячи людей. И платят за это. Вернее, платили. Что будет летом - никто здесь прогнозировать не берется. Говорят, следим за новостями о ситуации с COVID-19. А что потом? По словам Александра Дзагоева, представителя компании, которая специализируется на турах выходного дня, они готовы полностью восстановить работу, как только будут отменены все ограничения из-за пандемии.

Дзагоев уверен, что именно туры выходного дня будут пользоваться наибольшей популярностью. Так как отдыхающие, скорее всего, отдадут предпочтение недорогим поездкам. "Главное сейчас - не растерять специалистов, - говорит Дзагоев. - В отличие от других сфер, мы не можем уйти в онлайн".

Этим летом будет большой спрос на туры выходного дня. Так как отдыхающие отдадут предпочтение недорогим поездкам, уверены специалисты

В Белокурихе все 16 санаториев тоже не работают и возвращают деньги за проданные путевки. По словам замдиректора крупной санаторной сети Белокурихи Олега Акимова, в марте наполняемость санаториев доходила до ста процентов. И на лето было продано более половины путевок. Теперь люди снимают эти брони. И только корпоративные клиенты соглашаются сдвинуть сроки отдыха своих сотрудников. "Оставшись без доходов, мы не можем платить зарплаты сотрудникам", - говорит руководитель дирекции санаториев Белокурихи Сергей Криворученко.

Опустели и курорты Кубани. Несмотря на теплую погоду на пляжах непривычно тихо. Под ярким солнцем здесь теперь греются лишь чайки. А люди считают убытки. Сотни жителей края заняты в сфере туризма. В прошлом году предприятия отрасли принесли в бюджет региона 9,6 миллиарда рублей. И это не учитывая множество смежных отраслей. Удастся ли заработать в этом году?

Все, с кем корреспонденты "РГ" говорили на российских курортах, очень надеются, что заработают. И россияне без летнего отдыха не останутся. Но не все здесь зависит только от туротрасли. Во-первых, должен отступить COVID-19 и закончиться режим самоизоляции.

Во-вторых, в такой напряженной ситуации, говорят предприниматели, отрасли нужна помощь. Как сказал Сергей Криворученко из Белокурихи, "без господдержки сложно будет сохранить коллективы, ведь в каждом санатории сегодня трудится от 800 до 1300 человек".

И надо отдать должное власти, она с пониманием относится к этим проблемам. Министр экономического развития Кабардино-Балкарии Борис Рахаев сообщил о планах инициировать введение налоговых и кредитных каникул. Глава краснодарского министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Светлана Балаева обещала сделать все возможное, чтобы курорты края не только получили эффективную поддержку на время кризиса, но и максимально быстро восстановили объемы отдыхающих.

Осталось только дождаться хороших новостей о COVID-19.

Комментарий

Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России:

- Турбизнесу есть что предложить людям для доступного отдыха. Например, так называемый пакетный туризм, вмещающий перелет чартерным рейсом и спеццены на гостиницы. У всех федеральных туроператоров есть такие предложения.

Но и отрасли нужна поддержка. Мы уверены, что субсидии для стимулирования внутреннего туризма, которые сейчас обсуждают на правительственном уровне, однозначно помогут компаниям в летнем сезоне возобновить свою деятельность. Конечно, нужны налоговые каникулы. Плюс льготные кредиты. К тому же туризм не может существовать без смежных отраслей - авиакомпаний, гостиниц. Им тоже нужна поддержка государства.

Подготовил Андрей Полынский

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