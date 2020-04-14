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14.04.2020 20:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Хроника коронавируса: Что произошло 14 апреля

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8135)
Врачи больницы "Фонд Хименеса Диаса" приветствуют жителей соседних домов, устроивших овации медикам. Фото: Reuters Врачи больницы "Фонд Хименеса Диаса" приветствуют жителей соседних домов, устроивших овации медикам. Фото: Reuters
Врачи больницы "Фонд Хименеса Диаса" приветствуют жителей соседних домов, устроивших овации медикам. Фото: Reuters

15:33 Мировая экономика потеряет 3% из-за пандемии

Новый прогноз Международного валютного фонда предполагает сокращение мирового ВВП по результатам этого года минимум на 3% - примерно столько же, сколько в кризис 2008-2009 годов. Однако если усилия по борьбе с пандемией коронавируса увенчаются успехом во второй половине этого года, в 2021 году ожидается рост на 5,8%. Ранее исследователи Oxfam предупреждали, что пандемия может отправить за черту бедности более 500 млн человек.

Фото: Promobot/ youtube.com
Как к борьбе с коронавирусом подключаются роботы

15:18 Зона поражения - 4 метра

COVID-19 может передаваться на расстояние до 4 метров, предупредил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико. При этом, по его мнению, на практике вполне безопасной можно считать дистанцию в два метра.

15:00 Ювелирам помогут материально

Минфин предложил правительству включить ювелирную отрасль в перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Спрос на ювелирную продукцию упал на 90%, объясняет министерство. Ювелирные компании получат право на экстренные меры поддержки, такие как отсрочка платежей по аренде и кредиты "под ноль" на выплату зарплат.

13:54 Доктор болеет и идет лечить

Число медиков, заразившихся COVID-19 в Испании, превысило 26 тысяч человек. Такую статистику привел минздрав страны. При этом большинство из них уже вылечились и вернулись к работе, доля летальных исходов среди врачей и сестер значительно ниже, чем среди их пациентов. В среднем в стране смертность от коронавирусной инфекции составляет около 10% от заболевших. Из числа сотрудников больниц скончались 28 человек.

Кабмин выделил 3,1 млрд для выплат медработникам в связи с коронавирусом

13:06 Груз заменит пассажиров

Пассажирские лайнеры "Уральских авиалиний" переоборудуются для грузовых перевозок. Как сообщили в авиакомпании, причина в увеличении спроса на доставку самолетами товаров, в первую очередь медицинского назначения, на фоне сокращения числа путешественников.

11:09 Врачей укрыли забралом

Защитить врача от заражения коронавирусом помогут специальные забрала, о выпуске которых объявили инженеры НИТУ МИСИС. Специальные прозрачные щитки станут элементом дополнительной защиты врачей от попадания вируса на слизистые оболочки лица при контакте с инфицированным пациентом. Новые забрала многоразовые, их можно обеззараживать после завершения смены. Одновременно минздрав России сообщил о разработке способов экстренной постконтактной профилактики новой коронавирусной инфекции у медиков в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки.

10:12 Covid-19 поражает компьютеры

Мировой рынок компьютеров в первом квартале 2020 года сократился на 9,8%, всего было продано 53,2 млн устройств, сообщили аналитики компании International Data Corporation. Спрос ощутимо вырос, но из-за закрытия заводов и разрыва цепочек поставок нужное количество устройств просто не было собрано. При этом Apple потерял около 20% рынка, так как основные производственные мощности компании находятся в Китае, откуда болезнь распространилась на весь мир.

Фото: AFP
Мировая экономика из-за коронавируса потеряет 9 триллионов долларов

08:51 Туристов забрали из Таиланда

Самолет авиакомпании S7 вылетел из Бангкока в Новосибирск, забрав 197 россиян. В течение дня ожидаются и другие вывозные рейсы из разных стран мира.

07:12 Ответ за 40 минут

Промышленный выпуск тестов на коронавирус запущен в новосибирском Академгородке. Его разработали резиденты местного технопарка. Заявленная точность результата - 94%. Время на обработку биоматериала составляет всего 40 минут. Это один из самых быстрых анализов на COVID-19. Тест уже прошел регистрацию в Росздравнадзоре. Расчетная мощность производственной линии - полмиллиона наборов для взятия анализов в неделю.

Данные о заболевших

За минувшие сутки в России подтверждено 2774 новых случая коронавирусной инфекции в 51 регионе, из них 1489 в Москве. Общее число заражений достигло 21102 случая. По выздоровлению выписаны с начала пандемии 1694 человека. Под медицинским контролем из-за COVID-19 находятся 133 490 человек.

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