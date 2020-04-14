На Алтае расследуют случаи травли зараженных COVID-19

В Алтайском крае правоохранительные органы проводят проверку по фактам травли в социальных сетях людей, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Материалы о травле и призывах к насильственным действиям в отношении жительницы Барнаула, вернувшейся из заграничной поездки и заразившейся COVID-19, были переданы в УФСБ по Алтайскому краю из Генеральной прокуратуры.

Генпрокуратура РФ заинтересовалась комментариями в одной из социальных сетей, в которых содержались призывы к насильственным действиям против жительницы Барнаула, вернувшейся из Доминиканской Республики. Ее имя и место проживания стало известны после утечки информации с персональными данными из регионального министерства здравоохранения.

Как сообщили в пресс-центре регионального управления ФСБ, сейчас специалисты изучают материалы дела, им предстоит провести лингвистическую экспертизу. По итогам расследования будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.