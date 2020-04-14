На обновление городского парка общественного транспорта будет выделено около двух миллиардов рублей из госказны. Такие планы озвучили на совещании под председательством главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина.
- В прошлом году мы закупили для Новокузнецка по госпрограмме четыре автобуса на метане, а также два троллейбуса за счет средств местного бюджета, - напомнил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - А серьезное финансирование по проекту "Чистый воздух" позволит улучшить экологическую обстановку в южной столице области.
К 2024 году в моногороде, включенном в приоритетный список российских городов с максимальным загрязнением атмосферы, выбросы загрязняющих веществ намечено снизить более чем на 20 процентов к уровню 2017 года. К слову, по итогам 2019-го вредное воздействие уже удалось сократить более чем на восемь процентов вместо запланированных четырех. И экологически чистый транспорт поможет усилить тенденцию.
Трамваи с кондиционерами и усиленной системой отопления, спроектированные специально для Кузбасса, должны поступить в Новокузнецк из Челябинской области в конце мая.
Кроме того, власти уже несколько лет вынашивают планы по запуску в городе скоростного трамвая (легкого метро). 32-километровый маршрут должен связать Заводский и Центральный районы с отдаленным Новоильинским.