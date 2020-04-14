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14.04.2020 21:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

От смога - на трамвае

В Новокузнецке воздух станет чище
Текст: Юлия Потапова ("Российская газета", Новокузнецк)
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8135)
Пятнадцать трамваев, столько же троллейбусов и 85 автобусов на газомоторном топливе получит Новокузнецк по федеральной программе "Чистый воздух" нацпроекта "Экология".

На обновление городского парка общественного транспорта будет выделено около двух миллиардов рублей из госказны. Такие планы озвучили на совещании под председательством главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина.

Фото: скриншот с youtube.com
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- В прошлом году мы закупили для Новокузнецка по госпрограмме четыре автобуса на метане, а также два троллейбуса за счет средств местного бюджета, - напомнил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - А серьезное финансирование по проекту "Чистый воздух" позволит улучшить экологическую обстановку в южной столице области.

К 2024 году в моногороде, включенном в приоритетный список российских городов с максимальным загрязнением атмосферы, выбросы загрязняющих веществ намечено снизить более чем на 20 процентов к уровню 2017 года. К слову, по итогам 2019-го вредное воздействие уже удалось сократить более чем на восемь процентов вместо запланированных четырех. И экологически чистый транспорт поможет усилить тенденцию.

Трамваи с кондиционерами и усиленной системой отопления, спроектированные специально для Кузбасса, должны поступить в Новокузнецк из Челябинской области в конце мая.

Кроме того, власти уже несколько лет вынашивают планы по запуску в городе скоростного трамвая (легкого метро). 32-километровый маршрут должен связать Заводский и Центральный районы с отдаленным Новоильинским.

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