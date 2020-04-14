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14.04.2020 07:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Омичка взыскала полмиллиона за изуродованное в маршрутке лицо

Текст: Светлана Сибина

Более полумиллиона рублей взыскали судебные приставы с индивидуального предпринимателя, занимающегося пассажирскими перевозками, в пользу пострадавшей во время ДТП омички.

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Авария на улице Лукашевича произошла в результате столкновения маршрутки, которая выехала на встречную полосу, с легковым автомобилем. Одна из пассажирок получила многочисленные травмы, в том числе разбила лицо - остались грубые шрамы.

Сначала пострадавшая обратилась к предпринимателю с требованием выплатить ей деньги на косметические операции. Но получила отказ. И отправилась в Советский суд, который признал рубцовые изменения на коже лица неизгладимым обезображиванием и обязал владельца автобуса выплатить в пользу пострадавшей 350 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. А также штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 175 тысяч рублей.

Однако платить по счетам предприниматель не спешил. Поэтому к делу подключилась Служба судебных приставов.

- Исполнитель закона вынес постановление об аресте принадлежащих омичу шести автобусов марки "ГАЗ", - сообщили "РГ" в Управлении ФССП России по Омской области. - Эта мера подействовала на должника: он погасил задолженность перед пострадавшей в считаные дни.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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