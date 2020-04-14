Россия получила от США штамм коронавируса для создания вакцины

Томская таможня выпустила декларацию на штамм коронавируса. Одна из компаний импортировала его для проведения научных исследований. Об этом сообщается на сайте Сибирского таможенного управления.

Как уточняет таможня, для проведения исследований и создания вакцины российская компания ввезла из США в Московский регион вирусные частицы.

Декларация на штамм была подана в Центр электронного декларирования Томской таможни 10 апреля нынешнего года. Заявка подавалась онлайн. Вирусные частицы перемещались во флаконе объемом 23*0,6 миллилитра и весили 88 граммов. Но для их транспортировки и хранения необходима температура 2-8 градусов. Поэтому частицы были помещены в термоконтейнере, заполненном хладоэлементами. Вместе с контейнером частицы весили 4,5 килограмма.

По закону на регистрацию декларации отводится один час, а на выпуск товара - один рабочий день. Но, учитывая важность груза, инспекторы Томской таможни зарегистрировали декларацию, проверили все документы и разрешили ввоз груза меньше чем за час.

Кстати, это уже второй случай декларирования вирусных частиц в Томской таможне. Первый раз ввоз аналогичного груза был задекларирован 30 января 2020 года.