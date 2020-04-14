В Хакасии четырех членов правительства отправили на самоизоляцию

Правительство Республики Хакасия переходит в режим работы онлайн, поскольку четыре министра были вынуждены уйти на самоизоляцию из-за коронавирусной инфекции. Они контактировали с подчиненным, родственник которого, возможно, болен.

"У работника республиканского ведомства также взят анализ на COVID-19. Все, кто с ним контактировал, включая четырех членов правительства, отправлены на самоизоляцию", - заявили в пресс-службе правительства региона.

Добавим, ранее провести положенное время на самоизоляции был вынужден глава РХ Валентин Коновалов. Он летел одним рейсом с женщиной, у которой потом подтвердился опасный диагноз.