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14.04.2020 08:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Хакасии четырех членов правительства отправили на самоизоляцию

Текст: Алексей Бондарев

Правительство Республики Хакасия переходит в режим работы онлайн, поскольку четыре министра были вынуждены уйти на самоизоляцию из-за коронавирусной инфекции. Они контактировали с подчиненным, родственник которого, возможно, болен.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"У работника республиканского ведомства также взят анализ на COVID-19. Все, кто с ним контактировал, включая четырех членов правительства, отправлены на самоизоляцию", - заявили в пресс-службе правительства региона.

Добавим, ранее провести положенное время на самоизоляции был вынужден глава РХ Валентин Коновалов. Он летел одним рейсом с женщиной, у которой потом подтвердился опасный диагноз.

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