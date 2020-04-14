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14.04.2020 08:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области будут судить экс-министра лесного комплекса

Текст: Алексей Бондарев

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела бывшего министра лесного комплекса Сергея Шеверды. Ему, а также его бывшему заместителю и еще нескольким фигурантам дела предъявлено обвинение по нескольким статьям: превышение полномочий, пособничество незаконной рубке, нарушение режима особо охраняемых территорий.

Фото: irkobl.ru
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Преступление, за которое будут судить чиновника, совершено в заказнике Туколонь. По версии следствия, Шеверда незаконно назначил санитарную рубку в охраняемой территории, зная, что для нее нет оснований. В результате было вырублено около 120 гектаров леса на 748 миллионов рублей. Чиновника арестовали летом прошлого года.

"По уголовному делу допрошено более ста свидетелей и специалистов, проведено более 15 судебных экспертиз, в том числе эколого-оценочные, экологические, дендрохронологические экспертизы. Объем уголовного дела составил 84 тома. Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорят в пресс-службе СК Прибайкалья.

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