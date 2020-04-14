В Иркутской области затравили семью с заболевшим коронавирусом ребенком

В городе Усть-Кут Иркутской области настоящей травле подверглась семья, в которой коронавирусной инфекцией заболел семилетний мальчик. Об этом на своей странице в Instagram заявил врио губернатора Игорь Кобзев. Он рассказал, что прочитал об этой возмутительной истории в соцсетях и призвал граждан не устраивать "охоту на ведьм".

"Вирус не знает границ, заболеть может каждый. Мы все в одной ситуации, мы должны объединиться и помочь каждому", - сказал глава региона.

Известно, что семья отдыхала в Таиланде. Вернувшись в Усть-Кут они ушли на самоизоляцию, однако после нее анализ показал коронавирус у ребенка. Информация об этом попала в соцсети, после чего в адрес семьи начали поступать оскорбления и угрозы. Вплоть до того, что полиция была вынуждена взять их квартиру под охрану.

Сегодня в заксобрании Иркутской области состоялось онлайн совещание с территориями по проблеме инфекции. На нем была затронута ситуация в Усть-Куте. Выступавший председатель городской Думы Усть-Кута Валерий Носовко встал на сторону недовольных жителей города.

"Хотели бы устроить самосуд - наверно бы уже устроили. А неприятные слова, которые приходится выслушивать родителям ребенка, они, я считаю, их заработали. Соседи обратили внимание, что режим самоизоляции они нарушали, свободно перемещались по городу. Вот и приходится заслуженно выслушивать", - сказал Носовко.