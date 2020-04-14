В Новосибирске начали выпуск "быстрого" теста на коронавирус

Резидент новосибирского технопарка "Академпарк" запустил производство разработанного им экспресс-теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию COVID-19.

Как рассказали в компании, инновационный продукт выполнен на новой технологической платформе, что сказывается на его эффективности. Общее время получения результата сократилось в среднем в 3-4 раза: анализ проводится за 40 минут и дает результат с точностью более 94 процентов. Это позволяет значительно повысить производительность диагностических лабораторий.

- Механизм работы является разновидностью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), который используется в большинстве тест-систем в мире. Наши специалисты создали фермент, который позволяет проводить анализ за 15-20 минут, причем в процессе проведения анализа не требуется изменение температур. В итоге общее время получения результата сокращается в среднем в 3-4 раза, при этом "полевые" условия тестирования не являются помехой точности, - рассказал Михаил Лосев, директор группы компаний "Медико-биологический союз" (резидент Академпарка).

Новый тест прошел регистрацию в Росздравнадзоре, его первые промышленные партии уже отправлены в российские регионы. Также поставки планируются в страны Европы, США и Юго-Восточной Азии.

Как сообщил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, компания намерена выпускать до 500 тысяч тестов на коронавирус в неделю.

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