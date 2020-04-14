В Новосибирске начали выпуск "быстрого" теста на коронавирус

Новости

Около 100 торговых точек в Москве оштрафовали за несоблюдение санитарных норм 10:10
Шесть новых боевых кораблей для ВМФ России планируют заложить в апреле 10:07
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус 10:06
Под Тверью на химзаводе произошла утечка брома 10:06
ЗИЛ-4102 - лимузин, который не понравился Горбачеву 10:06
Глава "Газпром нефти" считает сделку ОПЕК+ необходимой для России 10:04
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за фейка о коронавирусе 10:04
В Калмыкии скончался первый заболевший COVID-19 10:00
Врач разъяснил последовательность мытья рук при пандемии COVID-19 10:00
Москалькова представила Путину ежегодный доклад 09:58
50 лет космической аварии: как спасали экипаж корабля "Аполлон-13" 09:58
Сергунина: Более 12 тысяч москвичей стали волонтерами акции "Мы вместе" 09:50
СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике "Омбудсмен полиции" 09:44
Россия получила от США штамм коронавируса для создания вакцины 09:43
Видео: во Флориде аллигатор парализовал движение на загородной трассе 09:43
"Почта России" открыла 5 тысяч вакансий для курьеров и почтальонов 09:38
В столичном метро временно закрыли вестибюли 20 станций 09:35
В Саратовской области прибавилось еще пять заболевших коронавирусом 09:33
Крымский университет развернул сеть метеостанций 09:31
В Екатеринбурге главврач самоизолировался из-за контакта с зараженным 09:18
На заразившую людей коронавирусом жительницу Совгавани завели дело 09:13
В Курганской области 6 случаев COVID-19 имеют московское происхождение 09:12
В московской больнице N52 построили дополнительные помещения для отдыха медперсонала 09:11
В Челябинской области число заболевших COVID-19 достигло 50 09:00
В Сургуте спасли ребенка с 250 ударами сердца в минуту 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить пропуск по SMS
Как получить пропуск по SMS
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
14.04.2020 08:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новосибирске начали выпуск "быстрого" теста на коронавирус

Текст: Наталья Решетникова
Резидент новосибирского технопарка "Академпарк" запустил производство разработанного им экспресс-теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию COVID-19.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказали в компании, инновационный продукт выполнен на новой технологической платформе, что сказывается на его эффективности. Общее время получения результата сократилось в среднем в 3-4 раза: анализ проводится за 40 минут и дает результат с точностью более 94 процентов. Это позволяет значительно повысить производительность диагностических лабораторий.

Фото: REUTERS
Ученые нашли "слабое место" коронавируса COVID-19

- Механизм работы является разновидностью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), который используется в большинстве тест-систем в мире. Наши специалисты создали фермент, который позволяет проводить анализ за 15-20 минут, причем в процессе проведения анализа не требуется изменение температур. В итоге общее время получения результата сокращается в среднем в 3-4 раза, при этом "полевые" условия тестирования не являются помехой точности, - рассказал Михаил Лосев, директор группы компаний "Медико-биологический союз" (резидент Академпарка).

Новый тест прошел регистрацию в Росздравнадзоре, его первые промышленные партии уже отправлены в российские регионы. Также поставки планируются в страны Европы, США и Юго-Восточной Азии.

Как сообщил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, компания намерена выпускать до 500 тысяч тестов на коронавирус в неделю.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Онлайн уроки для школьников заменили на телевизионные
Врач назвал парадоксальной ситуацию с коронавирусом в Москве
КНДР произвела запуски крылатых ракет
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении столицы Австрии
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ