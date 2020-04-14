Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона

В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.

Меры профилактики распространения COVID-19 в регионе усилены с сегодняшнего дня губернатором Сергеем Цивилевым. Очередная редакция распоряжения о режиме повышенной готовности предусматривает еще целый ряд ограничений, сообщает правительство региона.

Так, теперь соблюдать 14-дневную самоизоляцию обязаны абсолютно все, кто въезжает в Кузбасс. Независимо от того, каким видом транспорта они прибыли (личный транспорт - не исключение). До сих пор это требование распространялось лишь на авиапассажиров, прилетающих из Москвы.

А вот двухнедельную самоизоляцию жители других регионов, приезжающие в Кемеровскую область, могут проходить не только в обсерваторах, а, например, у родственников. Но не в гостиницах и общежитиях.

В то же время кузбассовцам запрещено посещать парки, скверы и детские площадки. Граждан обязали держать дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга в общественных местах и общественном транспорте, кроме такси. На территории области запрещено проведение массовых религиозных обрядов и церемоний. Храмы и другие религиозные объекты остаются открытыми, но посещать их не рекомендуется.

Отметим, что количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Кузбассе к вечеру 14 апреля достигло 16 человек. За последние сутки блыли выявлены двое больных. В медицинских учреждениях области сейчас лечатся 12 инфицированных. У всех присутствуют симптомы ОРВИ. Один из пациентов находится на кислородной поддержке под наблюдением реаниматолога, но аппарат ИВЛ ему не требуется.

По данным Роспотребнадзора, подтвержденные случаи заражения коронавирусом на территории Кузбасса зафиксированы в Кемерове, Новокузнецке, Мариинске и Топках. Почти на 70 процентов они завозные, причем в основном больные прибыли из стран дальнего и ближнего зарубежья. Половина инфицированных - люди в возрасте 46-60 лет.

Всего в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней изоляции остаются 3165 человек. В том числе на карантин отправлены жильцы подъезда многоэтажки одного из городов области. Это произошло после того, как инфекция была обнаружена у консьержки.

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