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14.04.2020 17:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.

Меры профилактики распространения COVID-19 в регионе усилены с сегодняшнего дня губернатором Сергеем Цивилевым. Очередная редакция распоряжения о режиме повышенной готовности предусматривает еще целый ряд ограничений, сообщает правительство региона.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Так, теперь соблюдать 14-дневную самоизоляцию обязаны абсолютно все, кто въезжает в Кузбасс. Независимо от того, каким видом транспорта они прибыли (личный транспорт - не исключение). До сих пор это требование распространялось лишь на авиапассажиров, прилетающих из Москвы.

А вот двухнедельную самоизоляцию жители других регионов, приезжающие в Кемеровскую область, могут проходить не только в обсерваторах, а, например, у родственников. Но не в гостиницах и общежитиях.

В то же время кузбассовцам запрещено посещать парки, скверы и детские площадки. Граждан обязали держать дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга в общественных местах и общественном транспорте, кроме такси. На территории области запрещено проведение массовых религиозных обрядов и церемоний. Храмы и другие религиозные объекты остаются открытыми, но посещать их не рекомендуется.

Отметим, что количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Кузбассе к вечеру 14 апреля достигло 16 человек. За последние сутки блыли выявлены двое больных. В медицинских учреждениях области сейчас лечатся 12 инфицированных. У всех присутствуют симптомы ОРВИ. Один из пациентов находится на кислородной поддержке под наблюдением реаниматолога, но аппарат ИВЛ ему не требуется.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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По данным Роспотребнадзора, подтвержденные случаи заражения коронавирусом на территории Кузбасса зафиксированы в Кемерове, Новокузнецке, Мариинске и Топках. Почти на 70 процентов они завозные, причем в основном больные прибыли из стран дальнего и ближнего зарубежья. Половина инфицированных - люди в возрасте 46-60 лет.

Всего в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней изоляции остаются 3165 человек. В том числе на карантин отправлены жильцы подъезда многоэтажки одного из городов области. Это произошло после того, как инфекция была обнаружена у консьержки.

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