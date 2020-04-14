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Земельный вопрос

Аграрии Ставрополья поддержали инициативу федеральных властей скорректировать процедуру изменения статуса сельхозугодий
Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 80(8134)
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в начале апреля на совещании под председательством президента РФ предложила упростить в России смену статуса земель, ненужных для растениеводства, и вовлечь в оборот 17 миллионов гектаров неиспользуемых площадей. Власти всерьез озаботились проблемой перевода участков из одной категории в другую. Сейчас эта процедура, по словам зампреда, "непрозрачна и содержит коррупциогенные факторы".

Корреспондент "РГ" выяснил у председателя Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств Ставрополья Василия Лопатина, насколько эта проблема актуальна для сельхозпроизводителей края и как фермеры относятся к инициативе федеральных властей.

Фото: Photoxpress
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РГ: Василий Дмитриевич, федеральные власти заявляют о том, что земли колхо-зов простаивают, став, по сути, бесхозными. Часто вы с этим сталкиваетесь в регионе?

Василий Лопатин: В Ставропольском крае неиспользуемых земель, о которых говорила зампред правительства, практически нет. У нас их, наоборот, не хватает. Бесхозное уже давно бы выкупили и нашли ему применение. Например, в Изобильненском районе, где я живу, все сельхозземли задействованы в обороте либо под пашню, либо под пастбища, но под последние отдают, как правило, не лучшие участки. Так что речь на совещании шла, вероятно, о Центральной России.

РГ: Сельскохозяйственные земли сейчас все чаще привлекают внимание строителей и представителей других отраслей. Ценные гектары отдают под возведение многоэтажек и цехов. При этом сами фермеры не могут построить на них необходимые для своей работы объекты.

Василий Лопатин: Да, эту ситуацию надо менять уже давно. Фермер должен иметь возможность построить на своей земле дом, склад для продукции, в общем, все, что непосредственно нужно для его деятельности. Но это должно строго регулироваться. У нас же низовая коррупция развита сильно. Все инициативы аграриев должны быть строго обоснованы, чтобы землей не пользовались для личного обогащения в ущерб сельскому хозяйству.

Фото: smolaw11 / istock
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А так к нему придет какой-нибудь делец и даст хорошую цену за землю, и фермер поймет, что сумму, которую ему, работая на участке, придется зарабатывать много лет, он сможет получить сразу же. Закончится все в итоге бардаком.

У нас много приезжих из других регионов, которые склонны к таким действиям. Так что новый закон о статусе земель надо готовить тщательно, чтобы лазеек в нем не было, но и лишней бюрократизации нужно избежать.

РГ: Проблема передачи земель сельхозназначения под застройку настолько остра?

Василий Лопатин: Я по образованию землеустроитель и много лет проработал в этой сфере. В советские времена, чтобы даже пастбище отдать под застройку, нужно было решение Совета министров. Сейчас же активно идет этот процесс. Например, в поле недалеко от Ставрополя построили автозавод, который уже больше года не работает.

Я же считаю, что отдавать сельхозугодья застройщику - это преступление. Земли должны использоваться только для производства сельхозпродукции. А промышленные объекты нужно возводить на других территориях. Хотя понятно, что стоимость гектара значительно вырастет, если изменить его статус.

Что предлагают власти

Сейчас в регионах России устанавливают границы лесничеств, лесопарков, национальных парков и заповедников. Такая же работа по специальной процедуре землеустройства должна быть выполнена и на землях сельскохозяйственного назначения. Но для этого нужно принять новую редакцию Закона о землеустройстве.

По мнению Виктории Абрамченко, чтобы защитить угодья и особо ценные сельскохозяйственные земли, в том числе от застройки и выбытия из сельскохозяйственного производства, нужно внести изменения в Земельный кодекс и закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Требуется, во-первых, дать новое определение особо ценным сельскохозяйственным землям. Во-вторых, установить единый порядок их описания для всех регионов. В-третьих, обязать субъекты России установить границы особо ценных земель. В-четвертых, сведения об этих участках включить в Единый государственный реестр недвижимости.

При этом предлагается законодательно разрешить размещать на прочих землях объекты, необходимые для организации переработки и реализации сельхозпродукции, что позволит привлечь в АПК новых инвесторов.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Земельное законодательство

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