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14.04.2020 05:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Что поможет турбизнесу не провалить летний сезон отпусков

Текст: Роман Кияшко, Андрей Полынский
Турбизнес уже смирился, что весенний сезон для него окончательно потерян. В гостиницах отменили любое бронирование до первого июня. Но как спасти летний сезон, когда коронавирусная инфекция отступит? Корреспонденты "РГ" попытались найти ответ на этот вопрос.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Горы ждут каникулы

Работники туристический отрасли Северного Кавказа, с которыми удалось пообщаться корреспонденту "РГ", сказали, что все-таки надеются на лето.

Надеются на него и большинство жителей поселков, расположенных рядом с курортами, которые так или иначе зарабатывали на туристах.

Одним из главных центров притяжения гостей со всего мира на Северном Кавказе является Эльбрус, на который ежегодно совершают восхождение тысячи людей. И платят за это. "Большинство тех, кто работает на горе, получают сдельную зарплату, - рассказал горный гид и альпинист Евгений Херасков. - отвел группу - есть деньги. Нет группы - нет и денег". Теперь всем им остается лишь следить за новостями о ситуации с COVID-19.

Фото: РИА Новости
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А что потом? По словам Александра Дзагоева, представителя компании, которая специализируется на турах выходного дня, они готовы полностью восстановить работу, как только будут отменены все ограничения из-за пандемии. Дзагоев уверен, что именно туры выходного дня будут пользоваться наибольшей популярностью. Так как отдыхающие, скорее всего, отдадут предпочтение недорогим поездкам. "Главное сейчас - не растерять специалистов, - говорит Дзагоев. - Усугубляет ситуацию, что, в отличие от других сфер, мы не можем уйти в онлайн".

В такой напряженной ситуации многие предприниматели надеются на помощь власти. И она их услышала. "Наша первейшая задача - обеспечить безопасность отдыхающих и персонала, - заявил министр экономического развития Кабардино-Балкарии Борис Рахаев. - Вторая задача - принять меры для урегулирования экономического положения отраслевых предприятий. Будем предлагать налоговые и кредитные каникулы".

Комментарий

О ситуации в туристической отрасли и о ее перспективах "РГ поговорила с вице-президентом Ассоциации туроператоров России Дмитрием Гориным.

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Дмитрий, будет ли у наших здравниц и компаний, которые специализируются на туристических маршрутах, возможность принять отдыхающих? Ведь путевки сейчас не продаются. А отдыхающих будет больше, чем обычно. За границу мало кто поедет.

Дмитрий Горин: Все будет зависеть от того, насколько быстро мы справимся с эпидемией коронавируса. Сейчас туркомпании временно, до 31 мая, приостановили формирование новых турпоездок. А дальше мы будем руководствоваться рекомендациями Ростуризма, который дал временные рекомендации об ограничении таких поездок.

Ростуризм будет принимать меры, чтобы летний сезон состоялся? Какие?

Дмитрий Горин: Комплексная поддержка туристической отрасли сейчас идет по различным направлениям. И на прошлой неделе прошла информация, что Ростуризм предложил правительству пакет мер по поддержке внутреннего и выездного туризма.

Фото: iStock
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Мы уверены, что субсидии для стимулирования внутреннего туризма, которые сейчас обсуждают на правительственном уровне, однозначно помогут в летнем сезоне компаниям возобновить свою деятельность. Признаться, у отрасли сегодня основная надежда именно на государственную поддержку. Она очень важна. И мы очень надеемся, что список регионов, которые будут участвовать в субсидировании по внутреннему туризму, расширят.

А по въездному туризму какие перспективы?

Дмитрий Горин: Это программа субсидирования, отсрочки платежей в фонд персональной ответственности, в резервный фонд. Даже есть возможность использовать фонд персональной ответственности для выплат туристам. В следующем году будут электронные визы.

А какова судьба виз, которые иностранные туристы уже оформили, но так и не воспользовались ими?

Дмитрий Горин: Сейчас разрабатывается стратегия продления таких виз. Это тоже есть в комплексе предложений, которые обсуждают и общественные организации, и Ростуризм. В совокупности это упрощение виз и возможность получения субсидии.

К тем мерам, которые уже обсуждают, по-вашему, что еще надо добавить?

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Дмитрий Горин: Прежде всего, отрасли нужна не налоговая отсрочка, а налоговые каникулы. Плюс возможность льготных кредитов. Но самое главное - это прямая субсидия, потому что без нее будет крайне сложно. Сегодня все турфирмы фактически находятся в состоянии остановки.

К тому же туризм не может существовать изолированно от смежных отраслей - авиакомпаний, гостиниц. Им тоже нужна поддержка государства. В том числе по зарплатам, потому что в данной ситуации, у фирм нет возможности выплачивать деньги сотрудникам.

Какие новые формы отдыха можно оперативно внедрить, чтобы поддержать и отдыхающих, и турфирмы со здравницами?

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Дмитрий Горин: Такие формы есть, но говорить о них рано. Надо прежде начать формировать новые туры, чтобы понять предпочтения людей, каким будет спрос.

Но пока, к сожалению, об этом речи не идет. Надо ждать окончания режима самоизоляции. Но вернется ли спрос потом - неизвестно. Будут ли у людей деньги для путешествия и отдыха? Сейчас вам никто не скажет.

А если будут? На что отрасли надо упор сделать?

Дмитрий Горин: На развитие пакетного туризма, вмещающего в себя перелет чартерным рейсом и специальные цены на гостиницы. У всех федеральных туроператоров есть предложения именно по пакетным турам.

Но, к сожалению, пока прогнозы не очень оптимистичные, потому что цифры по распространению коронавируса не дают основания для планирования. А формирование тура нужно начинать заранее.

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