Что поможет турбизнесу не провалить летний сезон отпусков

Турбизнес уже смирился, что весенний сезон для него окончательно потерян. В гостиницах отменили любое бронирование до первого июня. Но как спасти летний сезон, когда коронавирусная инфекция отступит? Корреспонденты "РГ" попытались найти ответ на этот вопрос.

Горы ждут каникулы

Работники туристический отрасли Северного Кавказа, с которыми удалось пообщаться корреспонденту "РГ", сказали, что все-таки надеются на лето.

Надеются на него и большинство жителей поселков, расположенных рядом с курортами, которые так или иначе зарабатывали на туристах.

Одним из главных центров притяжения гостей со всего мира на Северном Кавказе является Эльбрус, на который ежегодно совершают восхождение тысячи людей. И платят за это. "Большинство тех, кто работает на горе, получают сдельную зарплату, - рассказал горный гид и альпинист Евгений Херасков. - отвел группу - есть деньги. Нет группы - нет и денег". Теперь всем им остается лишь следить за новостями о ситуации с COVID-19.

А что потом? По словам Александра Дзагоева, представителя компании, которая специализируется на турах выходного дня, они готовы полностью восстановить работу, как только будут отменены все ограничения из-за пандемии. Дзагоев уверен, что именно туры выходного дня будут пользоваться наибольшей популярностью. Так как отдыхающие, скорее всего, отдадут предпочтение недорогим поездкам. "Главное сейчас - не растерять специалистов, - говорит Дзагоев. - Усугубляет ситуацию, что, в отличие от других сфер, мы не можем уйти в онлайн".

В такой напряженной ситуации многие предприниматели надеются на помощь власти. И она их услышала. "Наша первейшая задача - обеспечить безопасность отдыхающих и персонала, - заявил министр экономического развития Кабардино-Балкарии Борис Рахаев. - Вторая задача - принять меры для урегулирования экономического положения отраслевых предприятий. Будем предлагать налоговые и кредитные каникулы".

Комментарий

О ситуации в туристической отрасли и о ее перспективах "РГ поговорила с вице-президентом Ассоциации туроператоров России Дмитрием Гориным.

Дмитрий, будет ли у наших здравниц и компаний, которые специализируются на туристических маршрутах, возможность принять отдыхающих? Ведь путевки сейчас не продаются. А отдыхающих будет больше, чем обычно. За границу мало кто поедет.

Дмитрий Горин: Все будет зависеть от того, насколько быстро мы справимся с эпидемией коронавируса. Сейчас туркомпании временно, до 31 мая, приостановили формирование новых турпоездок. А дальше мы будем руководствоваться рекомендациями Ростуризма, который дал временные рекомендации об ограничении таких поездок.

Ростуризм будет принимать меры, чтобы летний сезон состоялся? Какие?

Дмитрий Горин: Комплексная поддержка туристической отрасли сейчас идет по различным направлениям. И на прошлой неделе прошла информация, что Ростуризм предложил правительству пакет мер по поддержке внутреннего и выездного туризма.

Мы уверены, что субсидии для стимулирования внутреннего туризма, которые сейчас обсуждают на правительственном уровне, однозначно помогут в летнем сезоне компаниям возобновить свою деятельность. Признаться, у отрасли сегодня основная надежда именно на государственную поддержку. Она очень важна. И мы очень надеемся, что список регионов, которые будут участвовать в субсидировании по внутреннему туризму, расширят.

А по въездному туризму какие перспективы?

Дмитрий Горин: Это программа субсидирования, отсрочки платежей в фонд персональной ответственности, в резервный фонд. Даже есть возможность использовать фонд персональной ответственности для выплат туристам. В следующем году будут электронные визы.

А какова судьба виз, которые иностранные туристы уже оформили, но так и не воспользовались ими?

Дмитрий Горин: Сейчас разрабатывается стратегия продления таких виз. Это тоже есть в комплексе предложений, которые обсуждают и общественные организации, и Ростуризм. В совокупности это упрощение виз и возможность получения субсидии.

К тем мерам, которые уже обсуждают, по-вашему, что еще надо добавить?

Дмитрий Горин: Прежде всего, отрасли нужна не налоговая отсрочка, а налоговые каникулы. Плюс возможность льготных кредитов. Но самое главное - это прямая субсидия, потому что без нее будет крайне сложно. Сегодня все турфирмы фактически находятся в состоянии остановки.

К тому же туризм не может существовать изолированно от смежных отраслей - авиакомпаний, гостиниц. Им тоже нужна поддержка государства. В том числе по зарплатам, потому что в данной ситуации, у фирм нет возможности выплачивать деньги сотрудникам.

Какие новые формы отдыха можно оперативно внедрить, чтобы поддержать и отдыхающих, и турфирмы со здравницами?

Дмитрий Горин: Такие формы есть, но говорить о них рано. Надо прежде начать формировать новые туры, чтобы понять предпочтения людей, каким будет спрос.

Но пока, к сожалению, об этом речи не идет. Надо ждать окончания режима самоизоляции. Но вернется ли спрос потом - неизвестно. Будут ли у людей деньги для путешествия и отдыха? Сейчас вам никто не скажет.

А если будут? На что отрасли надо упор сделать?

Дмитрий Горин: На развитие пакетного туризма, вмещающего в себя перелет чартерным рейсом и специальные цены на гостиницы. У всех федеральных туроператоров есть предложения именно по пакетным турам.

Но, к сожалению, пока прогнозы не очень оптимистичные, потому что цифры по распространению коронавируса не дают основания для планирования. А формирование тура нужно начинать заранее.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.