На Ставрополье у автобуса во время движения оторвалось колесо

В городе Невинномысске Ставропольского края в результате столкновения легковушки и пассажирского автобуса пострадали четыре человека. Причиной аварии стало оторвавшееся колесо, сообщили "РГ" во вторник в краевом управлении ГИБДД.

Инцидент произошел в 09.30 на улице Революционной. Во время движения у автомобиля ВАЗ-2115 оторвалось колесо. Водитель авто потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "ПАЗ".

В момент аварии в автобусе, который следовал по внутригородскому маршруту, было три пассажира. Они, а также водитель легковушки доставлены в больницу. Водитель "ПАЗа" не пострадал.