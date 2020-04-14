Ученые Кабардино-Балкарии начали тестировать инновационные удобрения

Сотрудники Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета приступили к тестированию на территории республики жидких хелатных удобрений. Чем они отличаются от привычных и будет ли от них выгода производителям, узнал корреспондент "РГ".

Слово "хелат" с греческого переводится как "клешня". Органический комплекс назвали так, потому что используемое в нем вещество захватывает, словно членистоногое, нужный микроэлемент и передает его растению. Если быть точнее, хелатирующий агент удерживает ионы микроэлементов в растворимом состоянии, а после попадания жидкости в растение высвобождает их, преобразуя в биологически доступную форму. Сама "клешня" тоже распадается на полезные химические соединения, которые легко усваиваются растениями.

- Сейчас все большее значение приобретают внекорневая подкормка и обработка семян перед посевом. Наше удобрение - полифункционального действия. Его использование дало нам рост урожая на 25-30 процентов - это очень значительный показатель, - рассказала корреспонденту "РГ" доцент кафедры агрономии КБГАУ Маргарита Сидакова.

Хелатные удобрения можно вносить несколько раз - на самых важных этапах развития растения. Еще не высаженные семена замачивают в растворе - так они обеззараживаются, кроме того, улучшаются характеристики прорастания. Затем их применяют при пересаживании рассады, обработке во время цветения, совместной обработке с пестицидами, чтобы снять стресс у растения после использования ядохимикатов и для профилактики грибковых заболеваний и хлороза.

Как уточнила доцент КБГАУ Елена Диданова, из хелатов сельхозкультуры могут получить важнейшие микроэлементы - железо, марганец, медь, цинк, бор, молибден и кобальт. Вообще-то, все это должно содержаться в почве, но на деле из-за активного использования земли грунт истощается.

В университете занимаются апробацией новых удобрений и внедрением их в производство. В прошлом году испытания прошли на учебно-опытных полях вуза, результаты уже известны местным фермерам, которые теперь хотят протестировать удобрения на собственных полях.

- Без удобрений трудно получить большой урожай высокого качества. Традиционных комплексов, которые аграрии привыкли использовать годами, внося их непосредственно в почву, уже недостаточно. Сейчас нужно обязательно дополнять их новыми видами питательных веществ, а также вводить листовую обработку, - отметила Маргарита Сидакова.

Интересно, что хелатные удобрения не оставляют следов в продукции, которая остается экологически чистой. Они пригодятся и тем фермерам, которые занимаются редкими культурами, ведь для них трудно подобрать правильные питательные комплексы.

- Кабардино-Балкария - небольшая по площади республика, но даже у нас три природно-климатических зоны - степная, предгорная и горная. Естественно, они сильно различаются условиями. Также у нас развито овощеводство защищенного грунта. И везде удобрения тоже ведут себя по-разному. Кроме того, у каждой выращиваемой культуры свои особенности и предпочтения. Хелаты же подходят для любого климата, хотя нужно обязательно просчитывать дозировку, - считает Сидакова.

Внедрение органического земледелия открывает широкие перспективы для хелатов.

- Мы уже заключили договоры с хозяйствами, где намерены проводить эксперимент. Опыты прошлого года подтверждают, что удобрения работают очень хорошо, но точная статистика будет после трех лет исследований, - рассказала доцент кафедры Елена Егорова.

Дело в том, что в КБР уже три года длится засушливый период. Растения недополучают много влаги, и это сказывается на урожайности и заболеваемости растений. Хелатные удобрения и тут могут помочь: они повышают иммунитет растений, которые из-за засухи склонны к болезням.

Хелаты усваиваются растениями на 90 процентов, солевые же удобрения - не более чем на 40. Единственный минус - цена, стоят такие комплексы в два раза больше. Сейчас хелатные удобрения производят крупные европейские компании, но с недавних пор их начали делать и в России. И, по словам кабардино-балкарских ученых, качество отечественных подкормок ничуть не ниже, чем зарубежных, а стоят они все же меньше.

Кстати

Хелатные удобрения используют не только в сельском хозяйстве, но и в декоративном растениеводстве. Цветы, выращенные с применением хелатных удобрений, будут дольше стоять после среза. Поэтому такие подкормки садоводы используют перед тем, как отправить продукцию в цветочные магазины.