В горном озере Кезеной-Ам, расположенном на высоте 1870 метров, будет восстановлена популяция местного эндемика - эйзенамской форели. Этот вид рыбы встречается только здесь, однако за последние полвека ее численность резко сократилась.

Возвращением в озеро форели занимается руководство курортного комплекса "Кезеной-Ам", расположенного на берегу водоема. Такую инициативу проявил директор компании Юни Успанов. В разговоре с корреспондентом "РГ" он сообщил, что тесно сотрудничает с учеными-ихтиологами и дайверами.

- Летом прошлого года дайверы из нескольких регионов России, а также других стран совершали погружения в озеро. Они рассказали, что видели на глубине примерно 50 метров - оптимальной для эйзенамской форели - крупных рыб. Позже мы с разрешения властей попытались вместе с учеными выловить несколько экземпляров. Однако у нас не получилось. Возможно, речь идет о старых особях, которые уже не могут приносить потомство, - говорит Успанов.

Он также добавил, что предположительно три фактора повлияли на сокращение популяции эндемика. Первый - бесконтрольный вылов. Хотя, как удалось выяснить, за последние четыре года даже браконьерам в сети не попалась ни одна эйзенамская форель.

Второй фактор - во время боевых действий у озера происходили вооруженные столкновения. Территория Кезеной-Ама часто подвергалась авиаударам. Местные жители - свидетели тех событий - рассказывали, что на поверхность воды всплывали тысячи мертвых рыб. Вполне возможно, это также очень сильно повлияло на популяцию.

Третий - переселение в водоем других видов рыб, которые уничтожают икру и молодь форели и не дают ей размножаться. Речь идет о привычных сазане, щуке, карпе и голавле.

- Мы перестали питать надежду, что в озере удастся найти живых представителей эйзенамской форели, и решили выяснить, не сохранилась ли она в других водоемах. Ранее ею искусственно заселили соседнее озеро Мочох, которое находится в Дагестане, а также одну из рек. Однако попытки выловить ее там не увенчались успехом. А потом узнали, что житель Дагестана, владеющий форелевым хозяйством, несколько лет назад поймал в озере 45 особей необычной рыбы. Мы предположили, что это нужный нам вид, - рассказывает Успанов.

За последние четыре года даже браконьерам в сети не попалась ни одна эйзенамская форель

По его словам, знакомые долго посмеивались над хозяином фермы, который не хотел пускать под нож необычных рыбин, называли это странной причудой. Оказалось, его упорство помогло сохранить краснокнижный вид. Директор комплекса "Кезеной-Ам" выкупил особей. Точную сумму он не стал называть, намекнув, что речь идет о сотнях тысяч рублей.

- Я считаю, что цена честная, так как человек за свой счет несколько лет содержал рыб, - продолжает Успанов. - Они и сейчас находятся у него, так как там для них есть все необходимые условия. Кстати, когда стало известно о ценности рыб, появились желающие их выкрасть. Поэтому мы решили поставить у прудов камеры видеонаблюдения.

Ученые в скором времени проведут анализ ДНК купленных рыб. Если он подтвердит, что это тот самый краснокнижный вид, их начнут размножать и выпускать в озеро.

- Сейчас я вкладываю свои средства в проект. В первую очередь для того, чтобы не был утрачен уникальный вид форели. Кроме того, являясь директором курорта, понимаю, что краснокнижная рыба может стать туристическим брендом Северного Кавказа. Ловить ее запрещено, но, думаю, у озера можно будет установить огромную скульптуру эйзенамской форели, сделать информационный стенд, напечатать буклеты. Так наш курорт может прославиться на весь мир, - отметил Успанов.

Да и пример такой в России уже есть. Речь идет о байкальском омуле (тоже эндемик), который вошел в десятку гастрономических брендов страны наряду с тульскими пряниками и камчатским крабом.

Досье "РГ"

Эйзенамская форель входит в Красную книгу России, где ее относят к узкоареальному эндемику. Как отмечается в издании, она представлена двумя формами - мелкой (масса взрослых особей обычно 200-350 граммов) и крупной (масса более одного килограмма, причем длина может превышать один метр). В отличие от большинства озерных форелей, она нерестится в самом водоеме, на местах выхода родниковых вод.

Поскольку естественный ареал эйзенамской форели ограничен одним озером, ее популяция всегда была невелика, особенно крупной формы. До конца 1960-х годов, то есть пока антропогенное воздействие на водоем было незначительным, численность оставалась относительно стабильной. В начале 1970-х в озеро вселили голавля, который, размножившись, стал поедать молодь форели. Кроме того, озеро активно осваивалось человеком. Как считают ученые, чтобы восстановить популяцию, нужно придать Кезеной-Ам статус особо охраняемой природной территории.