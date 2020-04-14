В Дагестане флористы лишились клиентов из-за режима самоизоляции

Но будет ли ей что развивать? Ведь ее бизнес не попал в число тех, что признаны особо пострадавшими из-за ограничений, связанных с коронавирусом, а значит, помощи от государства ждать не приходится. С какими проблемами в условиях пандемии столкнулись флористы, выяснил корреспондент "РГ".
Напомним, участниками "Фабрики предпринимательства" стали учащиеся школ и вузов, а также представители среднего и малого бизнеса. Они прослушали курсы от известных в своем деле специалистов, научились моделировать ситуации, которые могут сложиться в разных видах бизнеса. Однако, естественно, никто не мог предположить того, что произошло в марте.
Альбина окончила Дагестанское художественное училище. Какое-то время работала художником-оформителем и дизайнером. Затем она полностью посвятила себя дому и стала все свободное время уделять детям. Но сидеть без дела Альбина не привыкла. И вместе с мужем - дизайнером по интерьеру - решила заняться цветочным бизнесом.
Конкуренция в этом деле в Махачкале высокая. Фирм и индивидуальных предпринимателей, предлагающих букеты на продажу, - десятки. Увидев объявление о приеме на "Фабрику предпринимательства", Альбина решилась все-таки открыть свой бизнес.
- Получила ценную информацию, как правильно построить свое дело, как использовать конкурентные преимущества. В дальнейшем слушала вебинары по цветочному бизнесу, смотрела обучающие ролики, - рассказывает махачкалинка.
Так родился ее проект Floristique. Планов было много - открыть цветочный салон, наладить онлайн-доставку букетов по городу. Она создала страницу в соцсетях, где принимала заказы. Но реализации всех задумок помешала пандемия коронавируса. Потенциальные клиенты тратить деньги на цветочки сейчас не хотят.
- Последний пик пришелся на Восьмое марта. После введения режима самоизоляции клиентов нет совсем. Цветы закупала в Краснодаре, потом отказалась от поставок. Смысла нет. Махачкалинские поставщики еще предлагают продукцию, но спроса на нее тоже нет. Сейчас в тренде только доставка еды. Надеюсь, когда все наладится, оживет и цветочный бизнес, - говорит Альбина Магомедова.
Предприниматель Заира Исаева, в свою очередь, боится, что встать на ноги после нынешнего кризиса ей будет нелегко. Особенно она переживает о своих сотрудниках.
- У меня же не обычный магазин, где продавцом может стать практически любой. Мои девочки знают сорта цветов, способы ухода за ними, умеют выбирать здоровый и качественный материал у оптовиков. Сейчас они без работы. Некоторые подумывают устроиться в супермаркеты. Жалко терять ценных специалистов, но что делать, им надо кормить себя и семьи, - сетует Заира.
Руководитель одного из цветочных салонов Мадина жалуется на громадные убытки.
- Реализация цветов была частью нашего бизнеса. В основном же мы специализировались на оформлении банкетных залов, свадебных букетах для невесты, украшении машин. Свадеб нет, в розницу цветы не покупают, бизнес приходит в упадок, - рассказала Мадина.
А как же дагестанские мужчины? Неужели они совсем перестали дарить женщинам цветы? Корреспондент "РГ" на днях встретил махачкалинца, с недоумением разглядывавшего опустевшие цветочные павильоны.
- У жены день рождения, хотел купить букет. Даже не знал, что цветочные магазины тоже закрыты. Заказывать доставку не хочу - тогда сюрприза не получится уже, - посетовал супруг и добавил, что на следующий день рождения купит жене сразу два букета.
Флористы же рассчитывают на то, что режим самоизоляции отменят, пока их бизнес не "увял" окончательно.