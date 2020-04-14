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Дело завяло

В Дагестане флористы лишились клиентов из-за режима самоизоляции
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 80(8134)
Совсем недавно в республике состоялся первый выпуск "Фабрики предпринимательства". Победителем стала флорист из Махачкалы Альбина Магомедова, которая получила грант на развитие своего дела.
Альбина Магомедова надеется, что ее только что ставший на ноги бизнес удастся оживить. Фото: Руслан Луговой Альбина Магомедова надеется, что ее только что ставший на ноги бизнес удастся оживить. Фото: Руслан Луговой
Альбина Магомедова надеется, что ее только что ставший на ноги бизнес удастся оживить. Фото: Руслан Луговой

Но будет ли ей что развивать? Ведь ее бизнес не попал в число тех, что признаны особо пострадавшими из-за ограничений, связанных с коронавирусом, а значит, помощи от государства ждать не приходится. С какими проблемами в условиях пандемии столкнулись флористы, выяснил корреспондент "РГ".

Фото: Александр Корольков/РГ
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Напомним, участниками "Фабрики предпринимательства" стали учащиеся школ и вузов, а также представители среднего и малого бизнеса. Они прослушали курсы от известных в своем деле специалистов, научились моделировать ситуации, которые могут сложиться в разных видах бизнеса. Однако, естественно, никто не мог предположить того, что произошло в марте.

Альбина окончила Дагестанское художественное училище. Какое-то время работала художником-оформителем и дизайнером. Затем она полностью посвятила себя дому и стала все свободное время уделять детям. Но сидеть без дела Альбина не привыкла. И вместе с мужем - дизайнером по интерьеру - решила заняться цветочным бизнесом.

Конкуренция в этом деле в Махачкале высокая. Фирм и индивидуальных предпринимателей, предлагающих букеты на продажу, - десятки. Увидев объявление о приеме на "Фабрику предпринимательства", Альбина решилась все-таки открыть свой бизнес.

- Получила ценную информацию, как правильно построить свое дело, как использовать конкурентные преимущества. В дальнейшем слушала вебинары по цветочному бизнесу, смотрела обучающие ролики, - рассказывает махачкалинка.

Так родился ее проект Floristique. Планов было много - открыть цветочный салон, наладить онлайн-доставку букетов по городу. Она создала страницу в соцсетях, где принимала заказы. Но реализации всех задумок помешала пандемия коронавируса. Потенциальные клиенты тратить деньги на цветочки сейчас не хотят.

Фото: iStock
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- Последний пик пришелся на Восьмое марта. После введения режима самоизоляции клиентов нет совсем. Цветы закупала в Краснодаре, потом отказалась от поставок. Смысла нет. Махачкалинские поставщики еще предлагают продукцию, но спроса на нее тоже нет. Сейчас в тренде только доставка еды. Надеюсь, когда все наладится, оживет и цветочный бизнес, - говорит Альбина Магомедова.

Предприниматель Заира Исаева, в свою очередь, боится, что встать на ноги после нынешнего кризиса ей будет нелегко. Особенно она переживает о своих сотрудниках.

- У меня же не обычный магазин, где продавцом может стать практически любой. Мои девочки знают сорта цветов, способы ухода за ними, умеют выбирать здоровый и качественный материал у оптовиков. Сейчас они без работы. Некоторые подумывают устроиться в супермаркеты. Жалко терять ценных специалистов, но что делать, им надо кормить себя и семьи, - сетует Заира.

Руководитель одного из цветочных салонов Мадина жалуется на громадные убытки.

Фото: iStock
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- Реализация цветов была частью нашего бизнеса. В основном же мы специализировались на оформлении банкетных залов, свадебных букетах для невесты, украшении машин. Свадеб нет, в розницу цветы не покупают, бизнес приходит в упадок, - рассказала Мадина.

А как же дагестанские мужчины? Неужели они совсем перестали дарить женщинам цветы? Корреспондент "РГ" на днях встретил махачкалинца, с недоумением разглядывавшего опустевшие цветочные павильоны.

- У жены день рождения, хотел купить букет. Даже не знал, что цветочные магазины тоже закрыты. Заказывать доставку не хочу - тогда сюрприза не получится уже, - посетовал супруг и добавил, что на следующий день рождения купит жене сразу два букета.

Флористы же рассчитывают на то, что режим самоизоляции отменят, пока их бизнес не "увял" окончательно.

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