Крупный бизнес, разрабатывающий арктические недра, примет участие в строительстве ледокольного флота России. Об этом заявил в одном из своих интервью представитель "Росатома" Андрей Иванов. Эксперты считают эту политику оправданной: нести риски по созданию морской транспортной инфраструктуры в российской Арктической зоне должно не только государство.

С 2025 года навигация на Северном морском пути должна стать круглогодичной. Чтобы эти планы были воплощены в жизнь, нужны новые ледоколы. Ранее их строительство предполагалось финансировать полностью из федерального бюджета. Однако впоследствии было принято решение, что ледоколы, которые создаются фактически под крупные коммерческие проекты, нецелесообразно строить только за счет налогоплательщиков. Некоторые крупные компании согласились на софинансирование этих строек, в результате чего возможна экономия около 20 миллиардов рублей на каждом атомоходе. Взамен обсуждается предоставление бизнесу скидок на проводку судов по Северному морскому пути (СМП).

Но проекты по освоению арктических недр нуждаются не только в атомоходах, но и в ледоколах более "легкого" класса. Задача крупных атомоходов заключена в проводке судов по главной трассе СМП, прежде всего - в акватории юго-западной части Карского моря.

Но прокладывать путь транспортным судам во льдах необходимо также в каналах Обской губы и на реке Енисей. Сегодня эта работа возложена на ледоколы "Атомфлота", срок эксплуатации которых частично истекает в 2027-2028 годах.

К тому моменту должны подоспеть ледоколы проекта 22220. Однако в соответствии с "Целевой расстановкой Арктического ледокольного флота к 2025-2030 годам" начиная с 2025 года всю группировку атомоходов предполагается рассредоточить на восточном направлении - от пролива Вилькицкого до Берингова пролива.

Некоторые крупные компании согласились на софинансирование атомоходов. Взамен обсуждается предоставление бизнесу скидок на проводку судов по СМП

- К этому времени дизельные ледоколы ФГУП "Росморпорт" типа "Ермак" приблизятся к преклонному полувековому возрасту, а ставка аренды ледокола "Виктор Черномырдин", по мнению "Атомфлота", чрезмерно высока, - отмечает Михаил Григорьев, директор консультационной компании "Гекон", член научно-технического совета Минтранса РФ. - При этом грузопоток по Севморпути вырастет многократно. Необходимы новые ледокольные мощности. Предполагается, что обеспечивать перевозки в Обской губе, Енисейском заливе, на реке Енисей и в Карском море к 2025-2030 годам будут четыре ледокола ЛК40 на сжиженном природном газе, предназначенные для работы в паре.

Об этом же говорится в "Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года". В документе указывается, что эти суда должны "обеспечить возможность круглогодичной отгрузки сжиженного природного газа из порта Сабетта". В "Плане развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2025 года", утвержденном в декабре 2019 года, строительство ледоколов на СПГ не предусмотрено. Об их строительстве заявляла компания "НОВАТЭК", добывающая газ на Ямале, но об окончательном решении информации пока нет.

Вопрос их строительства сейчас обсуждается. По мнению эксперта, планы строительства ледоколов на СПГ будут реализованы с очевидной задержкой. Более того, планируемых четырех ледоколов будет явно недостаточно, чтобы обеспечить устойчивое судоходство в Обской губе, на реке Енисей, в Енисейском заливе и юго-восточной части Карского моря. Что касается его юго-западной части, то задача обеспечения там судоходства пока не решена. Возможным решением может стать строительство неатомных ледоколов за счет компаний, осваивающих минеральные ресурсы Арктики, в том числе с использованием механизма софинансирования.

Пока остается открытым вопрос, сколько неатомных ледоколов понадобится для арктических проектов. В "Стратегии развития судостроительной отрасли на период до 2035 года" указано, что "в целях удовлетворения потребности внутреннего рынка до 2035 года необходимо строительство... 24 ледоколов". Но это количество экспертам представляется неоправданно завышенным - тем более что в документе не указаны ни задачи, которые должны решать эти ледоколы, ни их ледовые классы, ни мощность. Как показали приблизительные подсчеты аналитиков, помимо четырех предполагаемых к постройке СПГ-ледоколов, может понадобиться еще пять.

В 2020 году предстоит выйти на контрактацию строительства атомного ледокола "Лидер". Но это судно будет очень дорогим. По данным Минпромторга РФ, его предельная стоимость составляет 127,5 миллиарда рублей. В сегодняшней экономической ситуации вполне возможна ревизия этого проекта, поскольку он утверждался при цене нефти 72 доллара за баррель, считает Михаил Григорьев. При этом за прошедшие восемь лет вчетверо снизилась стоимость сжиженного газа. В этих условиях строительство неатомных ледоколов за счет добывающих компаний приобретает особую важность.

- У нас нет задачи развития Северного морского пути и группировки ледоколов с какими-то контрольными цифрами, - подчеркнул Михаил Григорьев. - У нас другая задача: ледокольный флот должен формироваться под существующие проекты с учетом нынешних экономических реалий. Безусловно, ключевые проекты, прошедшие стадию строительства - такие, как "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ", на которые уже потрачена львиная доля запланированных капитальных вложений, - будут развиваться. А что касается новых проектов, то их будущее еще предстоит определить. И от этого будет зависеть, необходимы ли нам три "Лидера" по цене 127 миллиардов каждый. Думаю, что ситуация прояснится к октябрю-ноябрю, когда станет понятен уровень цен на энергоносители.

Тем не менее обнадеживающим фактором можно считать недавно утвержденный план развития инфраструктуры Северного пути до 2035 года. Этапность развития данной транспортной артерии вводится впервые, подчеркнул замглавы дирекции Северного морского пути "Росатома" Максим Кулинко. Но этот план - не догма. И задача обновления ледокольного флота - как атомного, так и неатомного - будет решаться в любом случае.