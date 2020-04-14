В Госдуму РФ внесли законопроект, продлевающий действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) до 2024 года. Эта инициатива, по словам экспертов и предпринимателей, приобрела особую актуальность на фоне непростой экономической обстановки в стране и в мире. Если ЕНВД отменят в следующем году, десяткам тысяч небольших предприятий в Северо-Западном федеральном округе придется адаптироваться к новым налоговым режимам. Представители сфер общепита и бытовых услуг, несущие убытки в связи с вынужденным простоем, рискуют не справиться с возросшей фискальной нагрузкой.

Однако пока вопрос о продлении действия единого налога на вмененный доход не решен. Чтобы не столкнуться с массовым закрытием предприятий в 2021-м, регионы должны усовершенствовать другие льготные налоговые режимы. Где-то эта работа уже завершена, где-то коронавирус отодвинул проблему на второй план.

В поисках альтернативы

ЕНВД, введенный в нашей стране двадцать лет назад, пришелся по душе мелким игрокам рынков торговли, общепита и услуг. Рассчитать сбор очень просто - можно не тратить деньги на ведение бухгалтерии. При этом с финансовой точки зрения "вмененка" во многих случаях выигрывает у патентной системы налогообложения (ПСН) и упрощенной системы налогообложения (УСН).

Однако плюсы, которые отмечают для себя предприниматели, для государства оборачиваются минусами. Особая система расчета ЕНВД, зависящая не от реальных доходов компании, а от статичных показателей, оставляет широкое поле для незаконных налоговых оптимизаций. В некоторых случаях компании, даже не нарушая закон, могут зарабатывать миллионы рублей, перечисляя в бюджет считаные тысячи.

Чтобы не столкнуться с массовым закрытием предприятий в 2021-м, регионы должны усовершенствовать другие льготные налоговые режимы

Эти и другие факторы, в том числе установка онлайн-касс и повсеместный учет оборота, побудили федеральный центр принять решение об отмене ЕНВД. В 2019 году Минфин РФ окончательно заявил, что действие единого налога на вмененный доход после 2020-го продлеваться не будет. Тогда стало очевидно: необходимы налоговые реформы как на федеральном, так и на региональном уровнях.

- Одной из возможных альтернатив станет специальный налоговый режим для самозанятых, который распространят на всю страну с 1 июля 2020 года, - комментирует ситуацию псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев. - Он будет удобен парикмахерам, специалистам по ремонту обуви и другим представителям сферы услуг, работающим без наемных сотрудников. Но предприниматели, которые трудятся не в одиночку, применять спецрежим для самозанятых не вправе. Кроме того, он не распространяется на сферу торговли. Поэтому необходимо дорабатывать ПСН и УСН.

Ставки снижены

В Псковской области единый налог на вмененный доход стал самой распространенной системой налогообложения среди "малышей". Его применяют более 40 процентов всех зарегистрированных небольших компаний (около 10 тысяч субъектов МСП).

При этом патенты на Псковщине - одни из самых дорогих в СЗФО. К примеру, районная парикмахерская с тремя наемными работниками должна будет заплатить в бюджет по итогам 2020 года 28,3 тысячи рублей, не считая взносов в страховые фонды. Для сравнения: сумма сбора для такой же парикмахерской в Ленинградской области составит в зависимости от района от 12,6 тысячи до 18 тысяч рублей, в Архангельской области - 18 тысяч рублей, в Вологодской области - 13,5 тысячи рублей.

На Вологодчине, кстати, не слишком дорогие патенты в перспективе станут еще более дешевыми. Такой закон, готовясь к предстоящей отмене ЕНВД, приняли на днях региональные депутаты. Он вступит в силу 1 января 2021-го.

- Для компаний, работающих в сфере бытовых услуг, устанавливается единый размер минимального и максимального потенциального дохода, - делится информацией председатель комитета Законодательного собрания Вологодской области по бюджету и налогам Андрей Подволоцкий. - Так, для предпринимателей без наемных работников он составит 100 тысяч рублей, при наличии 15 работников - 475 тысяч рублей. "Шаг" на одного работника составит 25 тысяч рублей.

Следует пояснить, что стоимость патента равняется шести процентам от потенциально возможного дохода, размер которого утверждают региональные власти. Для условной вологодской парикмахерской с тремя сотрудниками потенциальный годовой доход оценили в 2021-м в 175 тысяч рублей. В бюджет предприниматель должен будет перечислить шесть процентов от этой суммы - то есть 10,5 тысячи рублей.

- Кроме того, мы укрупнили виды деятельности, - продолжает Андрей Подволоцкий. - Если раньше, к примеру, требовалось приобретать несколько патентов на разные виды ремонтных работ, сегодня предприниматель может взять один патент.

Трудно держать марку

Аркадий Мурылев надеется, что псковские законодатели в ближайшее время также пересмотрят размеры сборов в рамках ПСН.?Кроме того, в корректировках нуждаются ставки упрощенной системы налогообложения. Региональные власти, согласно Налоговому кодексу РФ, вправе снижать их размер с шести до одного процента, если объектом налогообложения являются "доходы", и с пятнадцати до пяти процентов, если выбраны "доходы минус расходы".

Ситуацию необходимо исправить даже не до конца текущего года, а до его середины. Ведь магазины, которые занимаются продажей обуви, не смогут применять ЕНВД уже с 1 июля. Такое ограничение накладывает на бизнес законодательство об обязательной маркировке товаров.

- Мы предлагаем установить для потребкооперации минимальную однопроцентную ставку по категории "доходы" в рамках УСН, - отмечает председатель Совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля. - Из 678 магазинов, входящих в состав облпотребсоюза, порядка 85 процентов имеют в своем ассортименте обувные товары. 97 таких торговых точек сейчас не работают и несут убытки в связи с ограничительными мерами. Если решение о налоговых преференциях не будет принято до 1 июля, эти магазины (да и многие из тех, которые продолжают функционировать) не выдержат повышенного налогового бремени. Также мы надеемся на корректировку федерального законодательства: чтобы требование об обязательной маркировке товаров не влекло за собой запрета применения ЕНВД.?Тогда и покупатель будет защищен от контрафакта, и продавцу не придется отказываться от удобного налогового режима.

Сейчас в псковском парламенте создали рабочую группу, которая будет отвечать за совершенствование регионального законодательства в свете отмены единого налога на вмененный доход. Первое ее заседание запланировано на середину апреля.

- Надеюсь, все предложения бизнеса будут учтены. Многие предприниматели, которые в данный момент не могут работать, являются плательщиками ЕНВД. Если для них не будут созданы оптимальные условия в рамках других льготных налоговых режимов, бизнес, переживший текущий кризис, не переживет кризиса начала 2021 года. В идеале, конечно, одной из мер поддержки, которые разрабатываются на федеральном уровне, должно стать продление действия ЕНВД. Но уповать на это нельзя, необходимо быть готовыми ко всем сценариям, - подводит итог Аркадий Мурылев.

Пока верстался номер

Псковские депутаты на внеочередной сессии внесли поправки в региональные законы о ПСН и УСН. Для индивидуальных предпринимателей,

пострадавших из-за карантина, снизили стоимость патентов. Речь идет о 13 видах предпринимательской деятельности. А для представителей сфер туризма, общественного питания и гостиничного бизнеса установили минимальные ставки в рамках упрощенной системы налогообложения.