В небольшом карельском городе Олонец из центра детей, оставшихся без попечения родителей, всех воспитанников распределили по семьям. Дети с удовольствием живут дома, дистанционно учатся и помогают по хозяйству.

Данный центр работает на базе бывшего детского дома. Здесь живет 41 ребенок из разных районов республики, в том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Когда началась пандемия коронавируса, в учреждении находились 37 детей, четверо лежали в больнице - они там и по сей день. На каникулы, которые начались с середины марта, часть из них отправили к родственникам, пристроили в семейно-воспитательные группы. Остались 13 ребят - с ограниченными возможностями здоровья и трудные подростки. Что делать с ними в период карантина?

- Мы собрались коллективом и решили: будем брать к себе домой, - рассказала корреспонденту "РГ" директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Татьяна Васильева. - У нас небольшой центр, все друг друга хорошо знают. Ребятам в семьях сотрудников вполне комфортно.

Кстати, сейчас коллектив думает уже над майскими праздниками. Решили провести акцию "Я хочу домой" - так же, как и сейчас, разобрать воспитанников по семьям. И уже сформировалась очередь из желающих взять к себе детей-сирот. Сотрудники уверены, что всех детей можно устроить в семьи: если не к родственникам, то к профессиональным родителям или специалистам. И не только в условиях пандемии.