Непросто отказаться от привычек и сутками сидеть дома без работы, школы, университета, любимых увлечений. Хочется выйти на улицу, поймать весеннее солнышко, побегать по скверу, покормить уток в парке. Но режим самоизоляции, действующий во многих регионах, накладывает крепкие рамки, и от нашей дисциплины зависит здоровье близких, соседей, коллег. Корреспонденты "РГ" проверили, как в регионах соблюдают необходимый карантин.

Петербург: парки только для голубей

В Санкт-Петербурге закрыли для посещения парки и скверы. За соблюдением запрета следят около 1300 полицейских. Как сообщили в Смольном, запрет распространяется также на посещение детских и спортивных площадок. Исключение - только для дежурных групп детских садов. Между тем горожане активно нарушают запрет. В Петербурге столбик термометра поднялся до отметки 16 градусов тепла, и особенно трудно в такую погоду объяснить необходимость соблюдать режим самоизоляции детям. Чтобы указать на запрет на посещение детских площадок, в большинстве районов их обнесли полосатой лентой. Однако чаще всего эти ленты срывают. Поэтому в соседней Ленобласти принято решение о регулярной обработке детских и спортивных площадок дезинфицирующим раствором.

Грозный: на самолет по справке

В Чечне еще более ужесточили передвижение граждан: теперь в аэропорту Грозного не будут принимать пассажиров без справки о том, что человек прошел тест на коронавирус. Речь идет как о тех, кто улетает из Чечни, так и о прибывших в регион, сообщили в администрации воздушной гавани региона. "Начиная с субботы, 11 апреля 2020 года, пассажирам всех рейсов Москва - Грозный обязательно необходимо иметь при себе справку о прохождении теста на коронавирус. Будут допущены только те пассажиры, у которых будет документ об отрицательном результате", - заявили в аэропорту. Там также добавили, что авиакомпаниям рекомендовали не продавать билеты тем, у кого нет такой справки. Кроме того, все пассажиры в аэропорту и в самолете должны быть в защитных масках.

Сыктывкар: в маске - дешевле

В Республике Коми нашли способ, как бороться с теми, кто нарушает режим самоизоляции. Здесь объявили, что пассажиры без масок в пригородных автобусах лишаются льготных билетов. Речь идет о проезде из Выльгорта и Зеленца - маршруты 101, 108 и 174 в Сыктывкар. А вот тем, кто в маске, поездка обойдется дешевле. Если пассажиры заходят в автобус в масках, то они платят по карте 20 рублей, наличными деньгами - 21. Остальным поездка обойдется в 23 рубля.

Югра: красивой быть не запретишь

В Югре спустя две недели действия режима самоизоляции решили открыть целый ряд предприятий и организаций. Среди них парикмахерские, салоны красоты и косметические салоны. Последние, правда, пока по предварительной записи. Кроме того, в округе разрешили работать автостраховщикам, дежурным нотариальным конторам, адвокатам, предпринимателям, выполняющим неотложные ремонтные работы, изготавливающим фото для документов, а также торгово-промышленной палате.

Послабления приняты и в отношении передвижения жителей Югры. Так, например, можно выехать помыть или отремонтировать автомобиль, отдать в ремонт бытовую технику или средства связи. Пойти в банк или организации, оказывающие помощь предпринимателям. Кроме того, югорчанам разрешили ездить на дачи и садовые участки.

Ставрополь: автомойки ждут

На Ставрополье тоже расширили список работающих во время самоизоляции организаций. Разрешили работать предприятиям, которые обеспечивают работу строителей, занимаются проектной деятельностью и надзором, а еще - производителям и поставщикам строительных материалов. Продолжают работу предприятия аграрно-промышленного комплекса, задействованные в посевной. Возобновили работу компании, обслуживающие транспорт. Открылись автомастерские, автомойки и магазины запчастей. Также вернулись салоны оптики и химчистки, салоны связи, производители спецодежды.

Ямал: тундра спасет

Аборигены Ямала рассказали, где можно спастись от коронавируса. Одно из самых безопасных на сегодня мест, где можно спастись от нового вируса, - это ямальская тундра. По крайней мере с точки зрения соблюдения карантина - место почти идеальное. Здесь пасут стада своих оленей кочевники-оленеводы. Контакты между их семьями сведены к минимуму. Каждая живет в своем чуме, перемещаясь по тундре вместе с оленями. От одного стойбища до другого могут быть десятки, а то и сотни километров. Все вместе оленеводы встречаются только на общие праздники два-три раза в год. Средняя плотность населения на Ямале один человек на два с половиной квадратных километра. Как считает потомственный оленевод Хабэча Яунгад, чум - это место, которое обезопасит оленеводов. Уверенности аборигенам придает еще и то, что их чумы коптились веками. В холодное время в них круглосуточно горит огонь.

Москва: три способа выйти в люди

В Москве и Подмосковье запустили первый этап пропускной системы, позволяющей следить за перемещениями жителей во время самоизоляции. Пропуска пока нужны только тем, кто пользуется личным или общественным транспортом для поездок на работу, в поликлинику, на дачу. Если вы выгуливаете собаку, идете в ближайший магазин, выносите мусор или вовсе сидите дома, никаких пропусков не нужно. А вот если есть веская причина выезжать, придется заняться оформлением специального кода. Система единая для всей агломерации. Получить можно "рабочий", "дачный" и "больничный" пропуска. Есть три способа это сделать. Либо зарегистрироваться на портале мэра столицы mos.ru, либо запросить его по SMS на номер 7377, либо по номеру справочной службы 8(495)777-77-77. Практика показывает, что проще всего получить пропуск через mos.ru. Если вы уже зарегистрированы на портале, то большая часть вашей анкеты там уже загружена. И для пропуска нужно просто записать название организации и ИНН (можно уточнить в "Яндексе"). Пропуска не нужны только сотрудникам правоохранительных органов, госслужащим и представителям некоторых других категорий населения.

У Москвы и Подмосковья - пропускная система единая

Собственно этот самый код - просто набор из цифр и букв. Ему соответствует QR-код. Код нужно просто сохранить на смартфоне или распечатать и всегда носить с собой. Уже сегодня система начнет действовать. У полицейских есть полномочия проверять эти самые коды у всех, кто передвигается на транспорте. Хоть на метро, хоть на автобусе, хоть даже на велосипеде - без разницы. Пожалуй, внимательнее всех должны быть автомобилисты. Посты ДПС сейчас стоят на всех въездах в Москву, да и на многих магистралях в самом городе. Если вы попадетесь за рулем без пропуска, то вам обязательно выпишут штраф - 5 тысяч рублей. Машину, правда, эвакуировать не будут. Инспектор настоятельно порекомендует развернуться и поехать домой. Если водитель не послушается, то почти стопроцентно нарвется на следующий экипаж дорожного патруля. В этом случае оштрафуют второй раз. Более того, подобное поведение можно квалифицировать как неподчинение законному требованию сотрудника МВД. А это уже основание для задержания. Водителя могут доставить в полицейский участок для составления протокола. Машину же при таком раскладе вполне могут доставить на штрафстоянку.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Любовь Проценко

Уфа: на завод - по пластику

В Уфе ввели пластиковые пропуска с перфорированной и персональной нумерацией. Выдают их в первую очередь медикам, полицейским, сотрудникам Росгвардии, работникам нефтеперерабатывающих предприятий, хлебозаводов, магазинов, аптек. Для небольших городов и районов достаточно будет справки от работодателя. Пластиковые пропуска начали выдавать с 1 апреля.

Астрахань: пропуск с голограммой

Голограммы будут выглядеть как акцизные марки, их нужно получить в штабах по предупреждению коронавируса и наклеить на спецпропуск. Выдадут наклейки руководителям организаций. А те предоставят их сотрудникам. Наклейки будут производить в Астрахани, они будут с несколькими степенями защиты. Сначала работодателю нужно скачать бланк пропуска на официальном портале правовой информации области. Его необходимо распечатать, заполнить, подписать и заверить печатью. Затем главе компании следует сообщить название организации, количество сотрудников, телефон, ИНН, вид деятельности и место нахождения. А также указать, кому конкретно требуются специальные наклейки. После получения спецпропуска астраханцы смогут бесплатно ездить к месту работы и обратно на дежурных автобусах. Как сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по Астраханской области, кроме спецпропуска необходимо иметь при себе удостоверение личности.

Сахалин: QR-код пока не нужен

Сахалинские власти сначала планировали применять QR-коды для граждан во время режима самоизоляции. Но потом отказались от этой идеи. В правительстве региона признали, что на данном этапе введение такой технологии нецелесообразно. Жителям островной области не потребуется цифровых пропусков для выхода из дома. А работников жизненно важных организаций, которые имеют право свободно перемещаться по населенным пунктам, внесут в специальную базу данных. В нее включат сотрудников медицинских и экстренных служб, органов власти и правопорядка, магазинов с товарами первой необходимости и аптек.

Новые времена диктуют новые вынужденные условия - выйти из дома сейчас можно в основном по цифровым пропускам.