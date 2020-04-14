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14.04.2020 16:06
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Киностудия "Ленфильм" покажет онлайн свои лучшие картины

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Киностудия "Ленфильм" в условиях самоизоляции начала онлайн-показы своих лучших кинокартин на своем официальном канале в Youtube.
Фото: Пресс-служба "Ленфильма" Фото: Пресс-служба "Ленфильма"
Фото: Пресс-служба "Ленфильма"

- Мы подготовили для всех, кто сидит дома, программу из 29 кинолент "Ленфильма, - сообщает пресс-служба.

Фото: Пресс-служба театра "Модерн"
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Каждый день киностудия будет выкладывать в Сеть один из фильмов своей "золотой коллекции". Показы будут сопровождаться дополнительными материалами, в которых будет рассказываться расскажем об авторах лент и о том, как картины создавались.

Зрители могут посмотреть знаменитые фильмы Надежды Кошеверовой, Алексея Германа-старшего, Яна Фрида, Виталия Мельникова, Владимира Бортко и других мастеров.

График выставления фильмов:

14.04. "Свадьба в Малиновке"

15.04. "Мистер Икс"

16.04. "Укротительница тигров"

17.04. "Полосатый рейс"

18.04. "Ярославна королева Франции"

19.04 "Завещание профессора Доуэля"

20.04. "Афганский излом"

21.04. "Бедный, бедный Павел"

22.04. "Мой друг Иван Лапшин"

23.04. "Старший сын"

25.04. "Двенадцатая ночь"

26.04. "Дон Сезар де Базан"

27.04. "Женитьба"

28.04. "Медовый месяц"

30.04. "Собачье сердце"

1.05. "Два капитана"

Со 2 по 5 мая вся киноэпопея "Блокада"

6.05. "Двадцать дней без войны"

7.05. "Женя, Женечка и катюша"

8.05. "Золушка"

9.05. "Небесный тихоход"

10.05. "Петр I".

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