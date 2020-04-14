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14.04.2020 18:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Докажите умысел

КС РФ разъяснил порядок наказания за нарушения в сфере транспортной безопасности
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8135)
Конституционный суд РФ обязал суды доказывать умышленный характер действий или бездействия юридических лиц, которых привлекают к ответственности за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности. В противном случае им может быть вменено только деяние, совершенное по неосторожности.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Проверку положений КоАП РФ на соответствие Конституции РФ инициировал пассажирский порт Санкт-Петербурга "Морской фасад", который в 2018 году был оштрафован как юридическое лицо на 200 тысяч рублей за несоблюдение требований закона о транспортной безопасности. Внеплановая проверка показала, что на объекте отсутствуют необходимые для этого технические средства, имеются нарушения работы охранных телевизионных систем и пропускного режима, а досмотры проводят лица, не аттестованные в установленном порядке.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Конституционный суд разъяснил нормы КоАП о штрафах

Представители Федеральной службы по надзору в сфере транспорта посчитали нарушения умышленными, поскольку руководство порта не могло не знать о требованиях закона, и суды общей юрисдикции с ними согласились. Однако юристы порта, оспаривая это решение и ссылаясь на коллизию между частями 1 и 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ, дошли до высшей юридической инстанции страны.

Как пояснил в ходе публичных слушаний представитель АО "Пассажирский Порт Санкт-Петербург "Морской фасад" Олег Шуклин, первая часть этой статьи устанавливает ответственность за нарушение по неосторожности, однако такая интеллектуально-волевая характеристика не может применяться к юрлицу. А поскольку часть 3 с ней соотносится, то и за умышленное нарушение требований в области транспортной безопасности юридическое лицо привлечь нельзя.

- О действиях юридического лица, а стало быть, о форме его вины можно судить по действиям тех лиц, которые уполномочены представлять его позицию в гражданском обороте, - работников, учредителей, представителей, - возразил ему полномочный представитель президента в КС РФ Александр Коновалов. - В гражданском праве это аксиома, и такой же подход должен применяться в других отраслях правового регулирования.

Вывод о намеренном нарушении требований закона должен быть надлежащим образом мотивирован

Изучив доводы сторон, КС РФ учел в том числе и этот довод. В частности, напомнил суд свои решения прежних лет, "вина юридического лица проявляется в виновном действии (бездействии) соответствующих физических лиц, действующих от его имени и допустивших правонарушение".

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Однако, если возможность соблюдения всех требований имелась, но из обстоятельств дела не усматривается умышленный характер их несоблюдения, речь может идти только о нарушении, совершенном по неосторожности. Иными словами, вывод о намеренном нарушении требований закона должностными лицами юридического лица должен быть надлежащим образом мотивирован в постановлении по делу об административном правонарушении.

- Правоприменительные решения, принятые по делу АО "Пассажирский Порт Санкт-Петербург "Морской фасад" подлежат пересмотру, - постановил КС РФ.

Власть Право Транспортное право Судебная власть Конституционный суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Административное законодательство

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