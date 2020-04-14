На озере Ильмень весенняя путина: на нерест пошел снеток. В апреле рыбаки Новгородчины рассчитывают выловить до 60 тонн мелкой рыбки, но практически всю увезут в Астрахань. К ходу снетка готовятся и промысловики Псковской области, но улов рассчитывают продать в Санкт-Петербург. Общий вылов щуки, плотвы, окуня в апреле промысловики уменьшили в два раза из-за падения спроса и весенних ограничений на время нереста рыбы.

- Первая сдача снетка была у нас 2 апреля - 125 килограммов, 6 апреля взяли уже около тонны, а вот 7 апреля - еще 1,5 тонны снетка, - рассказал директор промысловой компании "Красный рыбак" Сергей Дробинин. - Всего планируем примерно 60 тонн выловить. В прошлом году было в два раза меньше. Работает у нас 47 звеньев на озере.

- Раньше вылавливали не менее 200 тонн снетка. Когда он идет, то идет массово, но всего несколько дней, - вспоминает председатель правления некоммерческого партнерства "Новгородские рыбопромышленники" Наталья Емельянова. - Но снеток такая рыба, про которую никто не знает, откуда она берется и куда пропадает и насколько.

В 2005 году снеток действительно пропал из озера Ильмень. В промышленных масштабах просто перестал ловиться. Вернулся только в 2018 году. Уже через год промысловики добыли 28 тонн снетка.

Основные объемы добычи снетка на Ильмене осваивает всего одна артель из деревни Взвад. Местные рыбаки специализируются на снетке и практически всю рыбу увозят в Астрахань. Так поступили в прошлом году и планируют в этом. Переработки снетка на Новгородчине сейчас нет.

- В Астрахани снетка сушим и вялим. Заказываем березовые туески в Томске и в Великом Новгороде, получается хороший кулинарный сувенир, - поделился Сергей Дробинин. - Хорошо берет его у нас курорт в Старой Руссе, участвуем в выставках отраслевых в Питере и в Москве. На выставках представляем Астраханскую область, хоть и сама рыба из Новгородской.

Сегодня выросло поколение псковичей, уже не знакомое со снетком, рыба непопулярная, и ее почти не знают

Участие в выставках очень дорогое для промысловиков. Например, развернуть стенд на 12 квадратных метров, четыре дня на отраслевом мероприятии в Санкт-Петербурге - 500 тысяч рублей. Рыбаки из Взвада утверждают, что обращались к властям Новгородчины, но не нашли понимания.

- Астраханская область и кредит нам сейчас дает 10 миллионов рублей для развития переработки, на пять лет под пять процентов, с отсрочкой платежа на два года и помогает бесплатно участвовать в выставках. В феврале мы, новгородские рыбаки, представляли Астрахань в Москве на "Продэкспо", и мы за это не платили, - рассказывает Сергей Дробинин. - Сейчас из новгородского снетка разрабатываем новый снековый бренд - "Астраханские семечки". В Астрахани снеток не водится, но в Новгородской области мы не видим поддержки.

Перешли на мережи

Далеко не все промысловые артели заняты снетком. С 5 апреля по 1 июня в Новгородской области действует нерестовый запрет на рыбалку, но промысел рыбы не остановлен. Артели сменили орудия лова и ставят сейчас только мережи - это каркасная снасть из колец, обтянутых сетью.

- Обычно за апрель и май на озере Ильмень мережами вылавливается 200-250 тонн рыбы. Летом, когда пойдут неводы, - около 100 тонн в месяц, - рассказала "РГ" Наталья Емельянова. - Все ждут ставных сетей, а это уже август. Это основной промысел. Пик работы новгородских промысловиков - это три месяца, с августа по октябрь. А сейчас время традиционного затишья.

Рынки и ларьки с охлажденной свежей рыбой на Новгородчине в апреле не закрылись. Все продолжают работать, но ограничения в связи с распространением коронавируса отрасль тоже затронули. Хотя падение спроса пришлось на сезон ежегодного уменьшения объемов вылова.

- Рыбалка продолжается, но сбыт уменьшился в апреле на 50-60 процентов. В конце марта приостановлена работа половины бригад, и сейчас на промысел в озеро выходят шесть бригад, а было 12, - поделился с "РГ" промысловик Алексей Рунцев. - Сами уловы тоже уменьшились примерно наполовину. В среднем добываем от 300 до 500 килограммов рыбы в день, а можем в два раза больше, но сбыта-то нет хорошего. Цены на свежую рыбу мы не меняли, они не уменьшились и не увеличились.

На озере сейчас добывают в основном плотву, окуня, леща. Щука в этом году отнерестилась раньше положенного срока из-за аномально теплой зимы, но запрет на лов продолжает действовать до июня, и в общем улове объем щуки не превышает 15 процентов. А не занятые на промысле рыбаки не отправлены в отпуска, а занимаются в апреле подготовкой судов и орудий лова к дальнейшей работе.

Псковичи тоже ждут

В 2020 году квоты на вылов снетка на Чудском и Теплом озерах Псковской области - 196 тонн. Для сравнения: общий объем вылова рыбы за год - около четырех тысяч тонн. Традиционно псковичи выходят на промысел на две недели позже новгородцев. Поэтому подхода и появления снетка ждут в районе 15-20 апреля.

На Псковщине снеток более популярен, чем в соседней Новгородской области. В удачные годы объемы вылова доходили до девяти тысяч тонн. Озерную корюшку даже пытались сделать гастрономическим брендом региона, но эта мелкая рыба непредсказуема, и делать ставку в работе артелей и переработке на снетка очень рискованно.

- Сегодня выросло поколение псковичей, уже не знакомое со снетком, рыба непопулярная, и ее почти не знают, - уверен промысловик из Гдова Валерий Бошенков. - В прошлом году мы взяли около 40 тонн снетка, но он был с большой примесью ерша, поэтому по 25 рублей за килограмм отдали консервным заводам. В этом году планируем 40-50 тонн снетка выловить и все отправить в Санкт-Петербург. Ладога и Калининград просели с корюшкой, рыбалка была неудачная, поэтому мы снетка рассчитываем хорошо продать и ведем уже переговоры - по 50-60 рублей.

Говоря о перспективе, будущем отрасли, участники рынка уверены: рыба из Пскова и Новгорода - это бренд, который должен и может приносить существенную прибыль в региональную казну.