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14.04.2020,  
14:07
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Новейший фрегат "Адмирал Касатонов" прибыл в Балтийск

Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" прибыл в главную военно-морскую базу Балтийского флота - город Балтийск в Калининградской области - для завершения государственных ходовых испытаний.
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Игорь Чуприн / РИА Новости
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Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в ближайшее время фрегат приступит к заключительному этапу государственных испытаний в морских полигонах флота.

В полигонах на Балтике испытания новой техники для ВМФ России и иностранных государств проходят регулярно. В их обеспечении задействуют корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морскую авиацию Балтийского флота.

Таким же образом пройдут и госиспытания "Адмирала Касатонова". Представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля проверят работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств. Будет проверено и штатное вооружение - произведут комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным мишеням.

"Адмирал флота Касатонов" - второй российский фрегат проекта 22350. Головной корабль этого проекта "Адмирал Горшков" вошел в состав Северного флота в июле 2018 года.

Справка "РГ"

Фрегаты проекта 22350, созданные с применением технологии "стелс", предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подлодок противника, отражения атак средств воздушного нападения.

Вооружение - 130-мм артиллерийская установка А-192, ЗРК "Редут", пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК". В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.

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