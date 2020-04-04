Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
04.04.2020,  
10:30
Текст:  Светлана Цыганкова

Кругосветный поход фрегата "Адмирал Горшков" признали рекордом ВС РФ

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Кругосветный поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота по главе с головным фрегатом "Адмирал Горшков" признали достижением и занесли в Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.
Фрегат "Сметливый" вошел в Книгу рекордов Вооруженных Сил РФ

Фрегат "Александр Горшков", спасательный буксир "Николай Чикер" и многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" совершили кругосветный поход с 26 февраля до 19 августа прошлого года. Он стал первым в современной истории. В ходе плавания отряд кораблей проводил учения, в том числе и за живучесть корабля.

"РГ" писала о том, что экипаж фрегата провел учения в центральной части Тихого океана юго-восточней Гавайских островов. Он искал подводные лодки условного неприятеля с помощью бортового гидроакустического вооружения и палубной авиации - противолодочного вертолета Ка-27. Кроме того, постоянно тренировались и боевые расчеты минно-торпедной боевой части корабля. За проходом корабля внимательно наблюдали в США.

Военные моряки за время кругосветного похода зашли в порты семи стран Азии, Африки и Южной Америки, прошли через воды всех океанов, 16 морей, Суэцкого и Панамского каналов. В плавании они находились 176 суток, преодолели более 42 тысяч морских миль.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Jonathan Payne/Wikimedia.org
Самолет-разведчик США замечен у границ РФ 03.04.2020
В местах базирования Северного флота ужесточают меры против СОVID-19 01.04.2020
Подлодки Тихоокеанского флота переделают под новые ракеты 01.04.2020
корабли
Фото: istock
Армия США заготовит 100 тысяч мешков для жертв COVID-19 03.04.2020
Корабль ВМС Венесуэлы потопил сам себя 02.04.2020
На десантном корабле "Иван Грен" ликвидировали условный пожар 31.03.2020
рекорды
Как "Золотая рыбка" авианосец США по океану гоняла 18.12.2019
В кромешной тьме: российский стрелок установил новый мировой рекорд 28.11.2019