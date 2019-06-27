США установили слежку за фрегатом "Адмирал Горшков"

Северное командование вооруженных сил США отслеживает развертывание российских кораблей в порту Гаваны. Об этом сообщается в официальном Twitter командования.

"Мы знаем о перемещении российского корабля "Адмирал Горшков" и активно следим за этим. Мы не раскрываем все предпринимаемые меры, но cеверное командование воздушно-космической обороны проводит воздушные операции для защиты США и Канады. Северное командование вооруженных сил США развернуло военно-морские силы и средства для отслеживания", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 июня отряд кораблей Северного флота во главе с новым фрегатом "Адмирал Горшков" (вступил в строй в 2018 году) зашел в порт Гаваны. Поход начался в феврале, за это время отряд преодолел 28 тысяч морских миль, побывал в китайском порту Циндао, а также портах Джибути и Коломбо, прошел Панамский канал после визита в эквадорский порт Пуэрто-Боливар.