Петербургские продуктовые магазины объявили скидки для волонтеров

Одна крупная сеть недорогих продуктовых магазинов дает по волонтерскому бейджу скидки 5-10 процентов (в зависимости от дня недели) до часу дня. До пандемии здесь были так называемые пенсионерские дни и часы, а сейчас, когда пожилые люди сидят по домам, руководство решило поддержать их таким образом - через волонтеров.
- По всей России действуют социальные службы, а также региональные штабы волонтеров, которые помогают наиболее уязвимым сейчас категориям - пожилым людям, находящимся на самоизоляции дома, - говорит гендиректор торговой сети Сергей Гончаров. - Социальные работники и волонтеры покупают продукты для одиноких пенсионеров, ветеранов и маломобильных граждан и доставляют им покупки на дом. Чтобы поддержать такое важное направление в сегодняшней непростой ситуации, наш магазин во всех регионах своего присутствия на период действия карантинных мер и самоизоляции предоставит скидку социальным работникам и волонтерам при предъявлении соответствующего документа - удостоверения или бейджа.
Скидку 10 процентов до полудня дает добровольцам проекта #Мывместе и известная сеть гипермаркетов.
Еще одна сеть продуктовых магазинов шаговой доступности не только делает волонтерам десятипроцентную скидку до одиннадцати часов утра, но и предоставляет готовые продуктовые наборы для тех пенсионеров, которым нужна помощь. Развозят их по адресам опять же волонтеры.
- Многие наши покупатели, особенно малообеспеченные, оказались сегодня в сложной ситуации, - отмечает гендиректор розничной сети Ян Дюннинг. - Мы считаем важным поддержать их и дать возможность минимизировать свои расходы на продукты питания первой необходимости.
Добровольцы, помогающие пенсионерам, охотно пользуются всеми возможностями сэкономить. Приходят в магазины в льготные часы, делятся друг с другом скидочными картами, отслеживают акции - все для того, чтобы сумма в чеке для дедушек и бабушек хоть немного, но уменьшилась. А то и вкладываются сами.
- Выполняли однажды крупный заказ для дома престарелых, - рассказывает волонтер Тимур Колосов. - Кладем в тележку все по списку: сахар, крупа, хлеб… И тут я понимаю, что самое сладкое в этом наборе - батон. Плюс к нему какие-то копеечные "сырные продукты" и прочая ерунда, о которой я раньше и не слышал. Ну так же нельзя. Я от себя набрал конфет, сладостей - хоть какое-то лакомство старикам.
Обсуждение цен на продукты в волонтерских чатах - тема неизменная. И это очень трогательно. Ведь большинство добровольцев - веселые студенты, которые в обычной жизни вряд ли задумываются о цене бутылки молока и точно не разбираются в сортах хлеба с отрубями. А сейчас, после пары недель беготни по пенсионерским заказам, с увлечением делятся открытиями: где появилась недорогая гречка, у какого продавца на рынке лучше покупать яблоки, в каком магазине имбирь не по заоблачной цене.
"Ребята, колитесь, где вы берете недорогие лимоны?"
"Ха! Индекс лимона в очередной раз показывает устойчивый рост, акции имбиря также показали тенденцию к возрастанию. Малина по-прежнему падает, несмотря на общую ситуацию в стране"...
Обойти пять-семь магазинов в поисках нужного йогурта - с таким квестом знаком каждый волонтер, это и проблемой-то не кажется. Но порой встречаются сложные персонажи. Как капризный дедушка с Васильевского острова, которому нужен определенный фарш, купленный в определенном магазине, и не когда-нибудь, а с восьми до девяти часов утра. После этого никакой фарш ему не нужен даже даром. Что удивительно, волонтеры не раздражаются, обсуждая ситуацию. Беззлобно шутят и в конце концов находят добровольца, который утром постарается раздобыть единственно верный фарш для придирчивого пенсионера.
…Тем временем в продуктовых обсуждениях с каждым днем все отчетливее вырисовывается самая актуальная - где купить хорошие куличи. И это замечательно - жизнь идет своим чередом.
Кстати
Согласно оперативной сводке Смольного, на сегодня петербургскими волонтерами проекта #Мывместе выполнено 6354 заявки.
Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".
Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.
Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.