Петербургские продуктовые магазины объявили скидки для волонтеров

Некоторые сетевые продуктовые магазины нынешней весной объявили скидки для волонтеров, которые делают покупки для пожилых людей, находящихся на вынужденной самоизоляции.

Одна крупная сеть недорогих продуктовых магазинов дает по волонтерскому бейджу скидки 5-10 процентов (в зависимости от дня недели) до часу дня. До пандемии здесь были так называемые пенсионерские дни и часы, а сейчас, когда пожилые люди сидят по домам, руководство решило поддержать их таким образом - через волонтеров.

- По всей России действуют социальные службы, а также региональные штабы волонтеров, которые помогают наиболее уязвимым сейчас категориям - пожилым людям, находящимся на самоизоляции дома, - говорит гендиректор торговой сети Сергей Гончаров. - Социальные работники и волонтеры покупают продукты для одиноких пенсионеров, ветеранов и маломобильных граждан и доставляют им покупки на дом. Чтобы поддержать такое важное направление в сегодняшней непростой ситуации, наш магазин во всех регионах своего присутствия на период действия карантинных мер и самоизоляции предоставит скидку социальным работникам и волонтерам при предъявлении соответствующего документа - удостоверения или бейджа.

Скидку 10 процентов до полудня дает добровольцам проекта #Мывместе и известная сеть гипермаркетов.

Еще одна сеть продуктовых магазинов шаговой доступности не только делает волонтерам десятипроцентную скидку до одиннадцати часов утра, но и предоставляет готовые продуктовые наборы для тех пенсионеров, которым нужна помощь. Развозят их по адресам опять же волонтеры.

- Многие наши покупатели, особенно малообеспеченные, оказались сегодня в сложной ситуации, - отмечает гендиректор розничной сети Ян Дюннинг. - Мы считаем важным поддержать их и дать возможность минимизировать свои расходы на продукты питания первой необходимости.

Добровольцы, помогающие пенсионерам, охотно пользуются всеми возможностями сэкономить. Приходят в магазины в льготные часы, делятся друг с другом скидочными картами, отслеживают акции - все для того, чтобы сумма в чеке для дедушек и бабушек хоть немного, но уменьшилась. А то и вкладываются сами.

- Выполняли однажды крупный заказ для дома престарелых, - рассказывает волонтер Тимур Колосов. - Кладем в тележку все по списку: сахар, крупа, хлеб… И тут я понимаю, что самое сладкое в этом наборе - батон. Плюс к нему какие-то копеечные "сырные продукты" и прочая ерунда, о которой я раньше и не слышал. Ну так же нельзя. Я от себя набрал конфет, сладостей - хоть какое-то лакомство старикам.

Обсуждение цен на продукты в волонтерских чатах - тема неизменная. И это очень трогательно. Ведь большинство добровольцев - веселые студенты, которые в обычной жизни вряд ли задумываются о цене бутылки молока и точно не разбираются в сортах хлеба с отрубями. А сейчас, после пары недель беготни по пенсионерским заказам, с увлечением делятся открытиями: где появилась недорогая гречка, у какого продавца на рынке лучше покупать яблоки, в каком магазине имбирь не по заоблачной цене.

"Ребята, колитесь, где вы берете недорогие лимоны?"

"Ха! Индекс лимона в очередной раз показывает устойчивый рост, акции имбиря также показали тенденцию к возрастанию. Малина по-прежнему падает, несмотря на общую ситуацию в стране"...

Обойти пять-семь магазинов в поисках нужного йогурта - с таким квестом знаком каждый волонтер, это и проблемой-то не кажется. Но порой встречаются сложные персонажи. Как капризный дедушка с Васильевского острова, которому нужен определенный фарш, купленный в определенном магазине, и не когда-нибудь, а с восьми до девяти часов утра. После этого никакой фарш ему не нужен даже даром. Что удивительно, волонтеры не раздражаются, обсуждая ситуацию. Беззлобно шутят и в конце концов находят добровольца, который утром постарается раздобыть единственно верный фарш для придирчивого пенсионера.

…Тем временем в продуктовых обсуждениях с каждым днем все отчетливее вырисовывается самая актуальная - где купить хорошие куличи. И это замечательно - жизнь идет своим чередом.

Кстати

Согласно оперативной сводке Смольного, на сегодня петербургскими волонтерами проекта #Мывместе выполнено 6354 заявки.

Контакты

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.