Малому и среднему бизнесу город даст преференции почти на пять миллиардов рублей. "Живых денег" компании не получат, но предприятия могут рассчитывать на снижение ряда налогов, отсрочку и даже обнуление арендной платы. Соответствующие корректировки в бюджет городской парламент может внести уже в мае.

Так, предусмотрена отмена уплаты авансовых платежей в 2020 году по налогу на имущество организаций, земельному и транспортному налогам для субъектов малого и среднего предпринимательства. Рассчитывать на льготу смогут те, кто удержал среднюю зарплату на предприятии на уровне не менее 19 тысяч рублей.

Для всех организаций гостиничного бизнеса, независимо от оборотов, в два раза будет снижен налог на имущество организаций.

Серьезно меняется жизнь киоскеров. На соответствие ларьков эстетическим стандартам пока смотреть не будут, более того, до 1 апреля 2021 года действует мораторий на демонтаж нестационарных торговых объектов, которые не соответствуют предельным параметрам. Также в Петербурге разрешается вести торговлю с фудтраков, открываются киоски для производителей молочной, мясной, рыбной продукции, а также хлеба.

Кроме того, бизнес, который снимает помещения у города, ждут арендные каникулы. Правда, мера касается не всех предприятий, а только тех, кто включен в перечень отраслей, сильнее всего пострадавших от негативных экономических явлений. В частности, как говорят в комитете имущественных отношений, на отсрочку арендных платежей могут рассчитывать малые гостиницы, кафе, а также предприятия, оказывающие услуги в сфере туризма. Процентов за неуплату с таких фирм брать не будут.

Срок действия отсрочки - с апреля до конца сентября. При этом расплачиваться с долгами за аренду бизнесмены смогут до 31 декабря следующего года.

Президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Юрий Бурчаков уверен, что отсрочка, конечно, поможет многим, но есть проблема - накопление долга. В этой ситуации на первый план выходят вопросы, как долго продлится пандемия и связанные с ней ограничительные меры и успеет ли бизнес восстановиться к сентябрю, чтобы в полной мере исполнять хотя бы текущие обязательства.

Ряд предприятий полностью освобождается от арендной платы за второй квартал. Речь идет о компаниях, работающих в сфере культуры, физкультуры, спорта, занимающихся развлекательной, просветительской и образовательной деятельностью. В Комитете имущественных отношений поясняют, что решение принято и сейчас в недрах ведомства разрабатывается соответствующий законопроект.

Предусмотрена отмена уплаты авансовых платежей в 2020 году по налогу на имущество организаций, земельному и транспортному налогам

Стоит отметить, что сами интересанты об инициативах КИО плохо осведомлены. Например, в Ассоциации операторов фитнес-индустрии, куда "РГ" обратилась с запросом, об идее освободить петербургские фитнес-клубы от арендной платы за три месяца впервые узнали от корреспондента, но саму инициативу поддержали.

Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, утверждает, что вопрос с арендной платой для отрасли имеет критическое значение. Правда, воспользоваться льготой, предложенной Смольным, смогут далеко не все игроки. Дело в том, что в целом по стране ситуация такова, что у городских властей помещения арендуют лишь 39 процентов игроков. Еще 11 процентам повезло иметь помещения в собственности, а остальные снимают их у частных арендодателей.

Проблема, как отмечает Киселева, в том, что сейчас понятие "непреодолимая сила" (форс-мажор) рассматривается пока только в отношении клиентов фитнес-индустрии: отрасль на какое-то время освобождается от выполнений обязательств перед клиентами, но не перед арендодателями.

Уполномоченный по правам предпринимателей Петербурга Александр Абросимов сетует, что сейчас на уровне правительства города составляют рекомендации для частных арендодателей с предложением "войти в положение своих арендаторов".