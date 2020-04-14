Проблема детских площадок стоит остро по всей стране, и это несмотря на то, что металлические перекладины и покосившиеся качели уже давно уступили место ярким городкам из пластика. Но есть нюанс, о котором до последнего времени не говорили. Детские городки по типовым проектам далеко не всегда нравятся детям, их родителям, а дизайнеры и вовсе без обиняков называют их аляпистыми и безвкусными. То, что люди стремятся уходить от типовых игровых комплексов, видно и по реестру лучших практик по благоустройству, который ведет Минстрой. Каждый третий кейс здесь посвящен нестандартным детским площадкам.

Детская площадка - это сложная и регламентирующаяся многими документами конструкция. Если полвека назад достаточно было, чтобы рукастый сосед поставил во дворе пару перекладин, сейчас такой объект просто снесут. За примерами далеко ходить не надо. Например, на улице Маршала Казакова местные власти пытаются снести детскую площадку, которую в народе прозвали "Змей Горыныч". Это небольшой кирпичный городок, который пару десятилетий назад поставили сами местные жители. Сейчас этот объект в глазах муниципалитета называется "незаконный объект благоустройства" и подлежит сносу.

Почему? Да потому, что если кто-то из детей вдруг получит травму на площадке, то спрашивать будут с муниципальных чиновников - как опасный объект оказался на подведомственной им территории. Никто не хочет такого развития событий, тем более что современные детские площадки и правда довольно безопасны. В конструкциях не предусматривается острых углов, мелких деталей. Сами элементы должны быть легкими, но устойчивыми. В общем, чтобы ребенок не поранился.

Цены на игровые комплексы разные. Производители предлагают детские площадки и за 20 тысяч рублей, но такую лучше поставить на дачу. Дело в том, что игровое детское оборудование рассчитано на разную нагрузку. Например, предельная цена закупки игровых площадок для детских садов - примерно 200-400 тысяч рублей, а во дворах - в среднем 1-1,5 миллиона.

В Петербурге главными установщиками площадок являются муниципалитеты. В рамках адресной программы по благоустройству они составляют список дворов, где будет устанавливаться игровое оборудование, и постепенно ставят там площадки, темпы зависят от величины местного бюджета, а дизайн - от площади двора, количества проживающих и фантазии самих чиновников.

Доцент кафедры дизайна архитектурной среды СПбГАСУ Светлана Данилова говорит, что при выборе проекта муниципалитеты не обращаются в архитектурные бюро, кроме того, никто не спрашивает и мнения местных жителей.

Многие производители делают стандартный набор элементов, как раз заточенных под госконтракты. Быстро привезли, быстро смонтировали и отчитались

Причем выбрать красивую площадку, которая реально украсит двор, муниципалитет не может. Согласно закону о госзакупках, чиновники должны купить ту площадку, которая будет отвечать четким критериям по безопасности и габаритам. А эстетические моменты в конкурсной документации никак не пропишешь. Если работа ведется по дизайн-проекту, то можно включить колорные бланки, которые бы позволяли купить элементы нужного цвета, можно прописать параметры каждой детали. Но это титаническая работа, тем более что один муниципалитет в Петербурге за сезон может сделать десять площадок. Несколько томов документации под каждый заказ сложно прописать.

Самый простой путь - обратиться к уже существующим предложениям.

- На рубеже 1990-2000-х закрепилось мнение, что детей притягивает все яркое, цветное. Возможно, это обратная реакция людей, чье детство пришлось на советский период, в котором был дефицит ярких красок, и вот маятник качнулся - и от одной крайности они перешли к другой. Производители конструкций для игровых площадок делали упор именно на эти цвета, муниципалитетам приходилось выбирать из того, что есть на рынке, - говорит Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса одной из строительных компаний Петербурга.

Сейчас застройщики и торговые предприятия являются основными драйверами для инфраструктуры нетиповых площадок. Строительному бизнесу типовые решения не очень интересны, ведь каждый жилой комплекс на рынке позиционируется как уникальный. В отделке фасадов домов или в планировке эту уникальность отразить сложно, но благоустройство двора дает возможность подчеркнуть нужные акценты. В ЖК, позиционирующих экологичность, можно встретить деревянные детские площадки в скандинавском стиле, в ЖК, указывающих на стремление к ЗОЖ, будет сделан акцент на различные лестницы и детские тренажеры.

Дмитрий Ковалев, генеральный директор компании - производителя детского оборудования, обращает внимание на то, что в данной сфере практически не применяются фокус-группы. Никто не замеряет интерес к объекту у детей, для которых он, собственно, и делается, а также со стороны родителей, сопровождающих их на прогулках. Из-за этого возникает ситуация, когда игровое оборудование оказывается невостребованным.

- Многие производители делают стандартный набор элементов, как раз заточенных под госконтракты. Быстро привезли, быстро смонтировали и отчитались, а мы имеем то, что имеем, - констатирует Ковалев.

В принципе, можно и заказать фокус-группу, и пригласить дизайнера, который составит индивидуальный проект, а потом все элементы произведут по индивидуальному заказу. Но, как говорит Юлия Макеева, арт-директор студии дизайна, такой подход существенно удорожает проект. Поэтому нетиповые объекты в рядовые дворы муниципалитеты просто не могут поставить.

Эксперты отмечают, что интерес к эстетике детских площадок - это только первая ласточка. На очереди запрос на красивые мусорные контейнеры, благоустройство входных групп в поликлиниках, детских садах, на предприятиях и в организациях.